Pandeminin yarattığı şartlar nedeniyle çok sayıda kişinin
bir araya gelmesi imkansız hale gelince, birçok etkinlik alanı kapatıldı ve
etkinliklere de ara verildi. Bu etkinlikler arasında hep en büyük heyecanla
beklenen düğünler de ya iptal edildi ya da ertelendi. Bu ertelemelerle
hazırlıklar da ötelenmiş olabilir. Eğer henüz tarihinde gerçekleşeceğinden emin
olmadığınız bir düğününüz varsa, 2021’de gelinlik giymeyi düşünüyorsanız, yeni
normallerle güncellenen gelinlik trendlerini keşfedin.
Daha sade, sürdürülebilir ve iki parça gelinlikler gelecek
yıl Avrupa’dan dünyaya yayılan trendler arasında yer alacak.
Önce nikah sonra düğün dönemi başladı
Alıştığımız düzende düğünlerin resmi havası geçtikten sonra
daha küçük bir grupla devam eden partiler için gelinlerin iki farklı düğün
elbisesi seçmesi normaldi. Aslında bu arayışınıza son vermek zorunda
değilsiniz. Çünkü artık büyük bir düğün ve küçük bir after party yapmasanız
bile bu dönemde farklı bir sıralamayla iki gelinlik giymeye ihtiyacınız olabilir.
Karantina önlemleri devam ederken daha yapılan nikah törenlerinde, gelinler
daha sade modeller tercih ederken, gelecekteki düğünleri için bir de daha
gösterişli bir gelinlik tercih edebilirler. Yüksek belli etekli gelinlikler ya
da sade saten gelinlikler en sık tercih edilen modellerden oluyor.
Sadelik ön planda
Gelin adayları kısıtlamalarla birlikte daha sade tasarımlara
yöneliyor ve uyarlanabilir modelleri tercih ediyor. Çok fazla gösterişli
olmayan, detaylarda farklılaşan ve kendine özgü karaktere bürünebilen
gelinlikler, 2021 gelinlerinin favorilerinden olmayı başardı. Bu durum içi daha
sade hayatlar yaşadığımız bu dönemin trendlere yansıması da diyebiliriz. Önemli
olan şık kumaşları abartısız şekilde bir gelinliğe dönüşmüş tasarımları bulmak!
Sürdürülebilir gelinlik
Gelinliklerin her zaman “tek seferlik” olduğu düşünülür ama
2021’in gelinleri bu bakış açısıyla hareket etmiyor. Sürdürülebilirliğin
hayatın en önemli gereklerinden biri olduğunu anladığımız bu dönemde, beyaz bir
elbiseyi gelinliğe çevirmek ya da tekrar tekrar giyilebilecek bir parçayı
gelinliğe uyarlamak yeni nesil gelinlerin tercihi olabilir. Özellikle vintage
gelinlikler ve kiralık gelinliklerin dikkat çeken bir ivme yakaladığını da
unutmayın!
İki parça gelinlikler
Ayrı parçalardan oluşan gelinliklerle 2021’in en iyi
trendini uygulamaya ne dersiniz? Özellikle kış mevsiminde yüksek belli saten
etekler ve tüylü üstlerin bir arada kullanıldığı alternatif gelinlik
modellerini tercih edebilirsiniz. Üstelik böylece sürdürülebilir bir gelinlik
de yaratmış olursunuz.