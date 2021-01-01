Geçtiğimiz yılın ilk aylarından beri hayatımız hiç tahmin etmediğimiz yönde değişti ve eskiden hayatın bir parçası haline gelen birçok alışkanlığımız yerini farklı bir normale bıraktı. Bu dönemde düğünlerden gelinliklere kadar evlilikle ilgili her detay da bu değişime ayak uyduruyor.

Pandeminin yarattığı şartlar nedeniyle çok sayıda kişinin bir araya gelmesi imkansız hale gelince, birçok etkinlik alanı kapatıldı ve etkinliklere de ara verildi. Bu etkinlikler arasında hep en büyük heyecanla beklenen düğünler de ya iptal edildi ya da ertelendi. Bu ertelemelerle hazırlıklar da ötelenmiş olabilir. Eğer henüz tarihinde gerçekleşeceğinden emin olmadığınız bir düğününüz varsa, 2021’de gelinlik giymeyi düşünüyorsanız, yeni normallerle güncellenen gelinlik trendlerini keşfedin.

Daha sade, sürdürülebilir ve iki parça gelinlikler gelecek yıl Avrupa’dan dünyaya yayılan trendler arasında yer alacak.





Önce nikah sonra düğün dönemi başladı

Alıştığımız düzende düğünlerin resmi havası geçtikten sonra daha küçük bir grupla devam eden partiler için gelinlerin iki farklı düğün elbisesi seçmesi normaldi. Aslında bu arayışınıza son vermek zorunda değilsiniz. Çünkü artık büyük bir düğün ve küçük bir after party yapmasanız bile bu dönemde farklı bir sıralamayla iki gelinlik giymeye ihtiyacınız olabilir. Karantina önlemleri devam ederken daha yapılan nikah törenlerinde, gelinler daha sade modeller tercih ederken, gelecekteki düğünleri için bir de daha gösterişli bir gelinlik tercih edebilirler. Yüksek belli etekli gelinlikler ya da sade saten gelinlikler en sık tercih edilen modellerden oluyor.





Sadelik ön planda

Gelin adayları kısıtlamalarla birlikte daha sade tasarımlara yöneliyor ve uyarlanabilir modelleri tercih ediyor. Çok fazla gösterişli olmayan, detaylarda farklılaşan ve kendine özgü karaktere bürünebilen gelinlikler, 2021 gelinlerinin favorilerinden olmayı başardı. Bu durum içi daha sade hayatlar yaşadığımız bu dönemin trendlere yansıması da diyebiliriz. Önemli olan şık kumaşları abartısız şekilde bir gelinliğe dönüşmüş tasarımları bulmak!





Sürdürülebilir gelinlik

Gelinliklerin her zaman “tek seferlik” olduğu düşünülür ama 2021’in gelinleri bu bakış açısıyla hareket etmiyor. Sürdürülebilirliğin hayatın en önemli gereklerinden biri olduğunu anladığımız bu dönemde, beyaz bir elbiseyi gelinliğe çevirmek ya da tekrar tekrar giyilebilecek bir parçayı gelinliğe uyarlamak yeni nesil gelinlerin tercihi olabilir. Özellikle vintage gelinlikler ve kiralık gelinliklerin dikkat çeken bir ivme yakaladığını da unutmayın!





İki parça gelinlikler

Ayrı parçalardan oluşan gelinliklerle 2021’in en iyi trendini uygulamaya ne dersiniz? Özellikle kış mevsiminde yüksek belli saten etekler ve tüylü üstlerin bir arada kullanıldığı alternatif gelinlik modellerini tercih edebilirsiniz. Üstelik böylece sürdürülebilir bir gelinlik de yaratmış olursunuz.