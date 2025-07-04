Kargo pantolon modelleri: Rahat ve şıklığı bir arada sunan 16 kargo pantolon

Kargo pantolonlar, Paris Moda Haftası’nda sadece podyumlarda değil, Dolce & Gabbana, Patou ve Vivienne Westwood gibi markaların defilelerinde olduğu kadar sokaklarda da görkemli bir geri dönüş yaptı.

Bu stil yalnızca ünlülere değil, moda haftası katılımcılarının çoğuna da ilham verdi ve bu sezon için zengin bir kargo pantolon stil arşivi sundu.