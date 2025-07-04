Kargo pantolon modelleri: Rahat ve şıklığı bir arada sunan 16 kargo pantolon
Geçtiğimiz yıllarda popülerliğini yeniden kazanan kargo pantolonlar, 2025 yılında da moda dünyasındaki yerini koruyor. Hem rahatlığı hem de fonksiyonelliği bir araya getiren bu parçalar, modern stillere uyum sağlayarak zamansız bir görünüm sunmaya devam ediyor. Rahat ve şıklığı bir arada sunan 16 kargo pantolonu sizler için derledik...
Kargo pantolonlar, Paris Moda Haftası’nda sadece podyumlarda değil, Dolce & Gabbana, Patou ve Vivienne Westwood gibi markaların defilelerinde olduğu kadar sokaklarda da görkemli bir geri dönüş yaptı.
Bu stil yalnızca ünlülere değil, moda haftası katılımcılarının çoğuna da ilham verdi ve bu sezon için zengin bir kargo pantolon stil arşivi sundu.
Rahat kesimi ve sokak stiliyle olan ilişkisi nedeniyle bu pantolon tarzı, belki daha sofistike giyinenlerin radarına pek girmemiş olabilir. Bu pantolona bir şans vererek hem görünümünüze daha sade bir hava katabilir hem de blazer ceket ve topuklu ayakkabılarla kolayca şıklaştırılabilirsiniz.
Bir kargo pantolonun karakteristik özellikleri şunlardır: bol paçalı bir kesim, bacak boyunca uzanan ceplerle detaylandırılmış yapı ve çoğu zaman işlevsel bir kemerle tamamlanır. Bu tarzın farklı versiyonlarını saten, keten ve denim gibi çeşitli kumaşlarda bulmak mümkün—her marka, bu klasik parçayı kendi tarzını yansıtacak şekilde yeniden yorumluyor.
Pull and Bear- Teknik balon kargo pantolon