Mavi, yine Türkiye’de bir ilke imza atarak üyelik kartını mobil uygulamaya taşıyor, geleceğin alışverişine öncülük ediyor…





Mavi CRM uygulamalarına yepyeni bir yaklaşım getiren ve 4.7 milyonun üzerinde üyesi bulunan Kartuş kartı ceplerden akıllı telefonlara taşıyarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor! Online ve offline dünyayı buluşturan Mavi Kartuş uygulamasıyla kullanıcılar, 300’e yakın Mavi mağazasında, kart taşıma zorunluluğu olmadan özgürce puan kazanma ve harcama olanağına sahip oluyor. Kişiye özel fırsatlar sunan, en yakın Mavi mağazalarını gösteren, yeni koleksiyon ve ürünlerin incelenebildiği, güncel kampanyaların takip edilebildiği uygulama üzerinden mavi.com a bağlanarak online alışveriş de yapılabiliyor. Mavi Kartuş aracılığıyla kullanıcılar, Mavi’nin sezon modasını takip ederken, beğendikleri ürünleri arkadaşlarıyla paylaşma imkânı buluyor. App Store veya Google Play’den ücretsiz olarak indirilen MaviKartuş uygulaması, iOS (iPhone) ve Android işletim sistemine sahip modellerde kullanılabiliyor.