CASHMEREINLOVE “BESPOKE” ile sizin ve sevdiklerinizin kaşmirlerini özel kılıyor.

CASHMEREINLOVE, el yapımı nakış harfleri cam boncuk ve ipekle birleştirerek Sonbahar/Kış 2015 koleksiyonuna monogramlar ile şık bir yorum katarak size ve sevdiklerinize özel tasarımlar hazırlıyor. Farklı kombinasyonlarla imzanız olan hediyeler yaratabilir, hediyelerinizi özelleştirebilirsiniz.





Sonbahar-Kış koleksiyonun teması “Geçişler”

Bitmeyen keşiflerden, beklenmedik yolculuklardan esinlenerek hazırlanan koleksiyonda hacimli örgüler ve ipek dokular, kesikler ve yırtmaçlara geçiş yapıyor. Geometrik kıvrımlar, örgü desenleri ve el dikimi işlemeler ise parçalara özgün bir derinlik katıyor. Geçişler; kırık beyaz, toz pembe ve karamel gibi yumuşak renklerden, kırmızı ile lacivert gibi daha güçlü renklere doğru cesurca yorumlanıyor.



Saffet Emre Tonguç ile Bebek turu

CASHMEREINLOVE’ın düzenlediği Bebek turu moda dünyası ve cemiyet hayatının ünlü isimlerini bir araya getirdi. Davetliler Bebek’in gizli kalmış değerli lokasyonları Saffet Emre Tonguç eşliğinde keşfe çıktı.



Tura katılanlar arasında Yonca Ebuzziya, Jülide Ateş, Özlem Güsar, Pınar Hotiç, Şah Yaycı, Ayşe Ferhangil, Gülen Yelmen ve Defne Ongun Müminoğlu da vardı.









