Intel’in uluslararası kampanyasının yüzü olan ve üzerindeki Intel Edison çipler sayesinde geleceğin teknolojik giysilerine iyi bir örnek oluşturan elbiseye davetliler büyük ilgi gösterdi.
Intel’in tüm dünyada yürüttüğü reklam kampanyasının yüzü haline gelen Kelebek Elbise, üzerinde yer alan Intel Edison platformu sayesinde karşısında bulunan kişinin hareketlerini algılıyor. Üzerindeki kelebekler özel teknoloji sayesinde hareket ediyor veya uçuşuyor. Geleceğin teknolojik giysilerine iyi bir örnek oluşturan elbise davetine katılan Ayşe Tolga, Esin Övet, Ayşe Kucuroğlu, Gonca Vuslateri, Atilla Özdemiroğlu, Begüm Kütük, Hande Sezer Pekşan, Nuray Fenercioğlu, Burcu Ziyal gibi sanat, moda ve cemiyet hayatından ünlü isimler büyük ilgi gösterdi.