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Ünlü moda tasarımcıları Ezra + Tuba ve teknoloji devi Intel, dünya çapında ses getiren Kelebek Elbise’yi Morini İstanbul’da gerçekleşen çok özel bir davetle İstanbul’da tanıttılar.