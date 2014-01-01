Kendinizi özel hissedin

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Hollywood yıldızı ve top model Rosie Huntington-Whiteley'in Marks & Spencer’a özel hazırladığı İlkbahar–Yaz 2014 Rosie For Autograph Koleksiyonu'nun ana teması romantizm...

Hazırladığı bu özel koleksiyonu anlatan Rosie, “ister kendinizi şımartın, ister sevgilinizden ya da eşinizden hediye olarak alın, bu koleksiyon bir kadının kendini güzel hissetmesi için tasarlandı” diyor… Rosie Huntington - Whiteley’in 14 Şubat için önerileri ise şunlar:

• Sevgililer Günü’ne yalnız giriyorsanız bile tadını çıkarın! Ben bu özel günde sevgilisi olsun olmasın tüm yakın kız arkadaşlarıma koleksiyonumdan parçalarla süpriz yapmaktan çok hoşlanıyorum.

• Sevgililer Günü kendinizi şımartmak için mükemmel bir zaman ve iç giyim kendiniz için en uygun hediye! Marks & Spencer İlkbahar – Yaz 2014 Rosie For Autograph İç Giyim Koleksiyonu’ndan ipek Brazilian kesim külotlar veya gül desenli ipek sabahlıklar Sevgililer Günü gecesi için hem zevkli hem de gösterişli bir seçim!

• Sevgililer Günü farklı bir görünüm denemeniz için mükemmel bir zaman. 50’li yıllardan esinlenerek tasarlanan yüksek bel külotlar veya ipek çiçek desenli kamiler şık ve sofistike duruşu ile güzelliğinizi taçlandıracak.

• Hala o özel kişi karşınıza çıkmadıysa, Sevgililer Günü en iyi kız arkadaşlarınızla pijama partisinde bir araya gelmek için güzel bir fırsat !