Kipling Summer Waves

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Kipling ile yaz stilinize renk katabilirsiniz.

Sıcak yaz günlerine kristal maviliğindeki okyanusu andıran Kipling Summer Waves koleksiyonu ile renk katın. Kipling’in tamamen serinletici koleksiyonu içerisinde tüm dikkatleri üzerine çeken çok fonksiyonlu plaj çantaları canlı renklerdeki özel kumaş dokuları göze çarpıyor. Küçücük çantasına dünyaları sığdıran biri iseniz, tropikal havanın yumuşak dokunuşlarını barındıran farklı tonlardaki çivit mavisi renk yelpazesi ile Gabbie tam size göre…Kipling Summer Waves koleksiyonu, Kipling mağazalarında ve www.kipling.com.tr ’de..