Kırmızıya yer açın

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Yargıcı, yeni koleksiyonunda kırmızının tüm canlı tonlarını barındırıyor.

Yeni sezonda renkli bir yaz hikayesi sunan Yargıcı’da bu hafta, kırmızının canlı tonlarını sunan yeni ürünler mağazalarda ve Online Shop’ta (shop.yargici.com.tr) yerini aldı.



Bu sezona kadar kırmızıyı sadece aksan renk olarak kullanan Yargıcı, yeni koleksiyonunda kırmızının tüm canlı tonlarını barındırıyor.



Güney Amerika ülkelerinin, özellikle Arjantin’in heyecanını ve cazibesini, sıcak renklerle yeni sezona taşıyan Yargıcı’da, etnik desenler ve doğal kumaşlarla bölgenin ruhunu da stilinize yansıtabilirsiniz.



Sezon boyunca yeni ürünleriyle yaz hikayesine devam edecek olan Yargıcı’ya uğramayı unutmayın! Yeni ürünlere, mağazaların yanı sıra tüm Türkiye’ye gönderim imkanı sağlayan Online Shop’tan da (shop.yargici.com.tr) ulaşabilirsiniz.