Kış aksesuar seçiminizi zenginleştirecek 14 kulaklık (kulak koruyucu) modeli
Soğuk havalarda kullanılan aksesuarlar arasında, kulaklık (kulak koruyucu) kadar dikkat çeken bir parça yoktur. Sabah işe giderken sert rüzgârla yüzleşmiş olan herkes bilir ki, bu "preppy" tarz kulak ısıtıcılar bir süs eşyasından çok, mevsimsel bir zorunluluk. Hangi kulaklığı alacağınıza karar veremiyor musunuz? İşte kış aksesuar seçiminizi zenginleştirecek 14 kulaklık (kulak koruyucu) modeli...
Kış aksesuarlarının arasından özellikle peluş/kürklü kulaklık (earmuff) modelleri yeniden yükselişte. Stil ve kullanım açısından ilham almak isteyenler için oldukça faydalı olabilir.
Minimalist biri, klasik yün bir modeli tercih edebilirken; yumuşak dokulardan hoşlananlar kaşmir modellerine yönelecektir. Her renkte mevcut olan suni kürk seçenekleri ise hem günlük kullanım hem de kayak sonrası şıklık için idealdir.
Hediye sezonuna girerken, kulaklıklar aynı zamanda alışverişi zor kişiler için de düşünceli bir hediye seçeneği sunar. Hava hâlâ nazlı bir şekilde ılıkken erken davranmakta fayda var.
Aşağıda Ugg, Prada, Gucci ve daha birçok markadan modellerin de yer aldığı piyasadaki en iyi 14 kulaklığı bulabilirsiniz. .
Stradivarius- Peluş kulaklık
UGG- Kulaklık