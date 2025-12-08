Kış gardırobunun değerli parçası: Atkılı mont modelleri
Bazı trend moda parçaları vardır ki kısa süreliğine parlayıp sonra hızla düşer. Atkı-mont için ise durum böyle değil. Bu ikisi bir arada siluet, Toteme markasının 2021’de işlemeli versiyonunu tanıtmasından bu yana daha da popüler hale geldi. Şimdi, kemik titreten soğuklar kapıdayken, sizin için ekstra çalışabilecek bir dış giyime yatırım yapma zamanı. İşte sizin için araştırdığımız atkılı mont modelleri....
Atkılı montların sağladığı değer aslında oldukça açık: Daha fazla sıcaklık ve aksesuarı takıp çıkarma derdi olmadan daha pratik bir kullanım. Ancak işlevinin ötesinde, tasarımcılar bu çok amaçlı parçaya kendi özgün dokunuşlarını ekleyerek onu soğuk hava gardıroplarının gerçek bir parçası hâline getirdi.
2025 sonbahar/kış podyumlarına bir göz attığımızda da bolca örnek görmek mümkün. Burberry’de Daniel Lee, sezonluk ve son derece sıcak hissettiren çikolata kahvesi ekose bir versiyon tanıttı. Veronica Leoni’nin çok konuşulan Calvin Klein yorumu, dış giyime minimalist bir imza estetiği ekleyerek geniş yakalı sarma atkıya sahip heykelsi, çift yüzlü yün-kaşmir bir mont sundu. Daha tüylü dokulara ilgi duyanlar için ise Brandon Maxwell’in baştan aşağı beyaz, tam boy montu bu sezon gerçekten değer.
Tüm bunlar ve daha fazlası, piyasadaki en iyi 13 atkı-mont rehberimizde.
