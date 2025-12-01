Kış gardırobunun kurtarıcıları: Bu kışın vazgeçilmez atkı, eldiven, şapka ve boyunluk modelleri

Soğuk havalar için giyinmek, sahip olduğunuz kış aksesuarlarına bağlı olarak heyecan verici ya da ürkütücü bir deneyim olabilir. Artık ikinci planda kalmayan bere ve atkılarımız, en soğuk günlerde hem sıcak kalmamızı hem de en iyi hâlimizle görünmemizi sağlayan kış kombinlerinin vazgeçilmez anahtarlarıdır. İşte bu kışın vazgeçilmez atkı, eldiven, şapka ve boyunluk modelleri...

Özge Çolak

ZARA- %100 yün çiçek nakışlı bere 

Burbery- Kareli kaşmir atkı 

Polo Ralph Lauren - Kırmızı Kadın Yün Şapka

Gucci- Deri eldiven 