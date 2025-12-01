Anasayfa Moda Trend Kış gardırobunun kurtarıcıları: Bu kışın vazgeçilmez atkı, eldiven, şapka ve boyunluk modelleri
Kış gardırobunun kurtarıcıları: Bu kışın vazgeçilmez atkı, eldiven, şapka ve boyunluk modelleri
Soğuk havalar için giyinmek, sahip olduğunuz kış aksesuarlarına bağlı olarak heyecan verici ya da ürkütücü bir deneyim olabilir. Artık ikinci planda kalmayan bere ve atkılarımız, en soğuk günlerde hem sıcak kalmamızı hem de en iyi hâlimizle görünmemizi sağlayan kış kombinlerinin vazgeçilmez anahtarlarıdır. İşte bu kışın vazgeçilmez atkı, eldiven, şapka ve boyunluk modelleri...
ZARA- %100 yün çiçek nakışlı bere
Burbery- Kareli kaşmir atkı
Polo Ralph Lauren - Kırmızı Kadın Yün Şapka
Gucci- Deri eldiven