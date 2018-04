Yeni yılda sevdiklerinizi ve kendinizi 2AS kalitesiyle şımartın…





Teknolojiyi şık tasarımla birleştiren 2AS; en hafif malzemeyle ısı üreten dokuyu bir araya getirerek, sizleri kış soğuklarıyla savaşınızda ağır kıyafet esaretinden kurtarıyor.Sevdiklerinize sıcacık bir kış geçirtmekten daha güzel hediye ne olabilir ki…Kış sporları ve outdoor ürün gamında tasarladığı yeni koleksiyonuyla sektöre giriş yapan 2AS; kaliteyi, teknoloji, tasarım ve dayanıklılıkla biraraya getiriyor. Tekstil sektöründeki gelişmeleri yakından takip ederek; yeni koleksiyonunda, gelişmiş teknolojiyle üretilen kumaşlara ve dokulara yer veren marka; konforu ve tasarımı birarada sunuyor.“Yeni yılda onlarca kilo ağırlığı üzerinizde taşımadan kışın soğuğundan korunmanız mümkün” diyen 2AS; Super Lite, Rain Stop, Thermal Down, Leight Weight Down, Shoft Shell, Solar Fleece, Anti Static, Protech, Flextec, Microfill, Wind Proof, Warm Tech gibi teknolojileri kullanarak hazırladığı koleksiyonunda tüm ürünler, soğuk kış günlerini yüksek korumayla geçirmenizi sağlıyor.Super Lite özellikteki hafif ürünlerini, düşük sıcaklıklarda ısı üreten Thermal Down özelliği ile birliştiren marka; kış aylarında hareket özgürlüğünü kısıtlayan ağır kıyafetlerden kurtulup vücut sıcaklığınızı maksimumda tutmanızı sağlıyor.Kaliteli, konforlu ve dayanaklı ürünler üretme hedefiyle yola çıkan marka; outdoor spor severlere hitap etmenin yanı sıra şehirde, ofiste, evde ve seyahatlerinizde de kullanabileceğiniz tarzda ürünleriyle dikkat çekiyor. Sezonun trend renklerinin ön plana çıkartıldığı koleksiyon geniş renk skalasındaki ürünleriyle puslu kış günlerinde sizin ve sevdiklerinizin içini açacak güzel bir hediye olacak.Performans, stil ve konforu en yüksek seviyede sunmak üzere tasarlanan 2AS’in birbirinden çeşitli ve fonksiyonel ürünlerine Kar Spor mağazalarından, http://2assport.com/ www.karspor.com.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz.