Kazak artık tam anlamıyla modanın konusu. Ofiste, özel bir akşam organizasyonda, hafta sonu programında kazaklar her parçayla harika kombinleniyor. 2020 kışının kazak trendleri gibi net bir çerçeve çizmek yerine, kazağın dönüşünü kutlamak doğru olur. Yine de bu kış bol kazakları; kalın, hatta kaba örgüleri, iddialı modelleri ve canlı renkleri göreceğimizi eklemekte fayda var. Balon kollar geçen yıla oranla daha sık, fırfırlar daha az karşımıza çıksa da farklı kombinlerde rol almaya devam ediyorlar.

Tüm Kombinlerle Uyumlu Kazaklar

Kazaklar pantolon ve etek içlerinde harika görünüyor ve kemer bu tarzın vazgeçilmezi. Kareli bir pantolonla kombinlenen kazaklar şık bir paltoyla tamamlanmayı bekliyor.











Kazaklar ve Etekler

Bu sonbahar kış trendlerinde kazaklar sadece pantolonlarla değil, iddialı eteklerle de mükemmel kombinleniyor. Tül etek, bol kazak ve bot üçlüsü, serin havalarda en romantik ve stil sahibi kadınların hızla fark edilmesini sağlıyor.











Yenilikçi Modeller

Yaratıcı ve iddialı modeller pastel tonlarda, özellikle kahverengi ve bejde kendini daha çok gösteriyor. Modeli ön plana çıkarmak için diğer parçaların sade ve desensiz olmasına gerek yok. Desenli parçaları birbirleriyle kombinlemek zor ama yine de denemek gerek.











Eğlenceli Kısalar

Kısa kazaklar kış trendlerinin göze çarpan parçaları arasında. Eğlenceli kısalar, cesur ve yenilikçi genç kadınların tercihi. Özellikle jean ile kombinlendiğinde stildeki dinamizm ikiye katlanıyor.











Bol ya da Balon Kollar

Bol kolları ve kalın örgüleri kış boyunca sıklıkla göreceğimizden bahsetmiştik. İri örgüler ve bol kalın kazaklar jean’lerle, bol kollar neredeyse tüm parçalarla harika kombinleniyor.









Belden Kemerli Bol Kazaklar

Bu kış belden kemerli bol kazaklar, uzun kumaş eteklerle kombinleniyor ve şık botlar ya da uzun çizmelerle rahat ve çekici bir tarz oluşuyor.











Klasik ve Pratik

Klasik balıkçı yaka kazakları ya da trikoları pileli etekler, kemerler, şık ayakkabı ve çantalarla kombinleyerek smart casual bir rüzgar estirebilirsiniz.













Kuzey Esintisi

Geleneksel kuzey desenleri kış aylarının vazgeçilmesi. Etek ve çizmeyle daha ince olanları kombinlenirken, daha kalın olanlara pantolon ve botlar çok yakışıyor.











İnce İşler

Kazaklarda tığ işleri ve ince iplikten örgüler de bu kış dikkat çekiyor. Bu zarif ve farklı modellerden de mutlaka bulunmalı.







