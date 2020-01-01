Kazaklar pantolon ve etek içlerinde harika görünüyor ve kemer bu tarzın vazgeçilmezi. Kareli bir pantolonla kombinlenen kazaklar şık bir paltoyla tamamlanmayı bekliyor.
Bu sonbahar kış trendlerinde kazaklar sadece pantolonlarla değil, iddialı eteklerle de mükemmel kombinleniyor. Tül etek, bol kazak ve bot üçlüsü, serin havalarda en romantik ve stil sahibi kadınların hızla fark edilmesini sağlıyor.
Yaratıcı ve iddialı modeller pastel tonlarda, özellikle kahverengi ve bejde kendini daha çok gösteriyor. Modeli ön plana çıkarmak için diğer parçaların sade ve desensiz olmasına gerek yok. Desenli parçaları birbirleriyle kombinlemek zor ama yine de denemek gerek.
Kısa kazaklar kış trendlerinin göze çarpan parçaları arasında. Eğlenceli kısalar, cesur ve yenilikçi genç kadınların tercihi. Özellikle jean ile kombinlendiğinde stildeki dinamizm ikiye katlanıyor.
Bol kolları ve kalın örgüleri kış boyunca sıklıkla göreceğimizden bahsetmiştik. İri örgüler ve bol kalın kazaklar jean’lerle, bol kollar neredeyse tüm parçalarla harika kombinleniyor.
Bu kış belden kemerli bol kazaklar, uzun kumaş eteklerle kombinleniyor ve şık botlar ya da uzun çizmelerle rahat ve çekici bir tarz oluşuyor.
Klasik balıkçı yaka kazakları ya da trikoları pileli etekler, kemerler, şık ayakkabı ve çantalarla kombinleyerek smart casual bir rüzgar estirebilirsiniz.
Geleneksel kuzey desenleri kış aylarının vazgeçilmesi. Etek ve çizmeyle daha ince olanları kombinlenirken, daha kalın olanlara pantolon ve botlar çok yakışıyor.
Kazaklarda tığ işleri ve ince iplikten örgüler de bu kış dikkat çekiyor. Bu zarif ve farklı modellerden de mutlaka bulunmalı.