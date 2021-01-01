Kadınların en sevdiği ama özellikle kış aylarında uzak durduğu renklerden biri olan bej, 2020’nin en şık renklerinden biri ve hiç olmadığı kadar göz önünde!

Geçtiğimiz yıl bejin koyu tonları mevsim fark etmeden gardıroplara yerleşti. Bu yıl daha açık bej tonlarıyla hem sahip olduğunuz bejleri kombinlemek için bir ton yelpazesi oluşturabilirsiniz hem de trend değişimine hızlı bir şekilde ayak uydurabilirsiniz. İşin püf noktası, baştan aşağı bu renkleri kombinlerde kullanabilmekte! Görünümünüzü lüks bir havaya sokacak bejleri, midi boy eteklerden paltolara kadar her detayda kullanabilmek, size kombin yapma özgürlüğü de tanıyacak. Eğer kombin yapmak için ilham arıyorsanız, önerilerimizi incelemeye başlayın.



Fotoğraf: sylviemus_



Bej palto, daha açık bej tonunda bir gömlek ve beyaz bir pantolonla, daha koyu tonların tercih edildiği kış günlerine güneş gibi doğabilirsiniz!



Fotoğraf: basicstouch

Koyu renkli pantolon ve etekleri de bej üstlerle ve blazer ceketlerle tamamlayabilirsiniz. Bej ve kahverengi kazakların da bu yıl gri ve siyahların yerini aldığını unutmayın.



Fotoğraf: pernilleteisbaek



Tek parçada şıklığı yakalamanın altın kuralı, elbise giymek! Triko elbiseler bu yıl podyumdan sokağa inen en sevilen trendlerden biriydi. Bej renk bir triko elbise ve tercihinize göre, siyah, beyaz ya a kahverengi botlarla harika görünebilirsiniz.



Fotoğraf: shotfromthestreet

Bej açık ve yumuşak bir ton olduğu için bebek mavisi veya toz pembeyle hatta açık sarıyla bile alternatif kombinler yaratabilirsiniz. Kalıpların dışına çıkıp alışılmadık renk ikilileri denemek için bu yıl bol bol zamanınız olacak!