Kışın gözdesi bordo: Sezonun en şık bordo mont ve palto modelleri

Bordo tonlarının popülerliğini sürdürmesinin başlıca nedeni, sahip olduğu zengin ve rafine görünüm. Aynı zamanda çikolata kahvesi, vişne kırmızısı ve tereyağı sarısı gibi diğer önemli renklerle kolayca uyum sağlaması, bu tonun gücünü daha da vurguluyor. Sezonun en şık bordo mont ve palto modellerini sizler için derledik...

Pinterest @ktototam__