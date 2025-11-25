Kışın gözdesi bordo: Sezonun en şık bordo mont ve palto modelleri
Bu kış, moda dünyası bordo (burgundy) rengini yeniden zirveye taşıyor ve bu trendin en güçlü parçası şüphesiz bordo montlar oldu. Bordo, kırmızının canlılığını, morun asaletini ve kahverenginin sıcaklığını birleştirerek kış kombinlerine sofistike bir derinlik katıyor. Sezonun en şık bordo mont ve palto modellerini sizler için derledik...
Bu kış sezonunda gardıropların yıldızı haline gelen bordo (burgundy) rengi, dış giyimde mont ve palto modelleriyle güçlü bir dönüş yapıyor. Siyah ve gri gibi klasik renklerin keskinliğini yumuşatan bordo, kombininize anında derinlik ve lüks bir hava katıyor.
Şarap tonundaki bu renk; Milano, Paris ve New York’ta hem podyumlarda hem de sokak stilinde varlığını koruyor. Bu rengin kış sezonu boyunca güçlü bir trend olarak kalacağını öngörüyoruz.
Bordo tonlarının popülerliğini sürdürmesinin başlıca nedeni, sahip olduğu zengin ve rafine görünüm. Aynı zamanda çikolata kahvesi, vişne kırmızısı ve tereyağı sarısı gibi diğer önemli renklerle kolayca uyum sağlaması, bu tonun gücünü daha da vurguluyor. Sezonun en şık bordo mont ve palto modellerini sizler için derledik...
Beymen Club - Bordo Kruvaze Yün Palto