Kısmet By Milka: Dünya onu tercih ediyor...

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Her tasarımının ayrı bir hikayesi olduğunu dile getiren Milka Karaağaçlı’nın mücevherleri dünya starlarının da tercihi…

Madonna stilini madalyon kolye ile, Behati Prinsloo geometrik formdaki yüzüğü ile, Anne Hathaway ise markanın dudak serisine ait küpesiyle bize öpücüklerini iletiyor.



Nelerden ilham alıyorsunuz?

Ruh halim ve okuduğum kitaplar hayal gücümü etkiliyor. Mimari çizimler, seyahatlerde gördüğüm-tanıştığım kişilerle olan etkileşimim çizgime yansıyor. Trendlerden de besleniyorum fakat moda olan bir akımı kendi kişiliğime göre yorumluyorum ve ortaya çıkan sonucun özgün olmasına önem veriyorum.



Markanın adı neden Kısmet?

Kısmet takanların da çok iyi bildiği üzere mücevherlerimde kullandığım taşlar her türlü negatif enerjiyi geri yansıtıyor.



Sizi tasarıma yönlendiren şey neydi?

Takı, mücevher ve moda kendimi bildim bileli hayatımda vardı. 13 yıllık pazarlama ve iletişim tecrübemin ardından 2008 Kasım ayında hayatımda yeni bir kapı açıldı ve o kapıdan girdim.