Kıyafetinizin rengi kişiliğinizi ele veriyor

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Gardırobunuzu açınca, en çok hangi renkle karşılaşıyorsunuz? Gardırobunuzun renk paleti aslında kim olduğunuzu yansıtıyor.

Yazı: Candan Ünal/Seninle



Gidip gardırobunuzu açın, ne görüyorsunuz? Cıvıl cıvıl renkli bir dolap mı, siyah ve koyu renklerle dolmuş bir kumaş yığını mı? Kıyafetleriniz kişiliğinizi ele verir. Giyinmek, sizi anlatan ve dış dünyada kim olduğunuzu belli eden en önemli simgedir. Bu simgenin çevrenizdekiler üzerindeki etkisini belirlemek, sahip olduğunuz stile göre değişir. Kıyafetleriniz karakterinizle ilgili ipuçları taşır ve aslında kim olduğunuzu söyler. İlk kez karşılaştığınız insanların sizinle ilgili fikirleri yine kıyafetlerinize göre oluşur. Gardırop psikolojisi alanında yapılan çalışmalar, insanların giyimlerinin çevresindekilere verdiği sessiz mesajlar olduğunu ortaya koyuyor. Peki, seçtiğiniz renklerin sizi nasıl

anlattığını biliyor musunuz?



Siyah otoriterlerin tercihi

Eğer gardırobunuzda ağırlıklı olarak siyah kıyafetler yer alıyorsa, sizin komuta etmekten hoşlanan biri olduğunuzu söyleyebiliriz. Üst düzey yerlerde, hükümet ofislerinde ve idari

kurumlarda çalışanların da tercihi olan siyah renk, otoriter olduğunuz ve size saygı duyulmasını beklediğinizi gösteriyor. Elbette oldukça zarif bir renk siyah ancak yine de davetlere daha uygun değil mi? Gardırobunuzun çoğu siyah ise artık biraz daha yumuşak renklere geçiş yapmayı düşünmelisiniz. Kilo sorunu olduğu için siyahı tercih edenlereyse hemen şunu hatırlatalım, kilolarınızı renkle değil kıyafetin stili ve kesimiyle gizleyin.



Sadeliği sevenler beyazdan vazgeçemiyor

Eğer dolabınızda fazlaca beyaz kıyafet varsa, açık yürekli bir insan olduğunuzu söyleyebiliriz. Basit, sade ve rahat bir yaşam seviyorsunuz. Yalansız, karmaşadan uzak ve sade ilişkilerden hoşlanıyorsunuz.



