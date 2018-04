Nine West 2016 Sonbahar-Kış sezonu New York'a özgü sokak stili ve şehrin kadınının zamansız tarzını buluşturuyor.





Nine West 2016 Sonbahar-Kış sezonunun çekimleri New York’ta, şehirle özdeşleşen karakteristik arka planlar kullanılarak gerçekleştirilirken, koleksiyonda yer alan parçalar da şehrin etkileyici siluetini vurguluyor. Şehir kadının stilinin farklı katmanlarına hitap eden tasarımlarda, klasik, feminen, şık ve iddialı bir duruş ile; eğlenceli, cesur, dinamik, özgür, trendlere ve sokak stiline yön veren parçaların eğlenceli ve sıra dışı birlikteliği göze çarpıyor.Moda ve şehir şıklığının kesişme noktası Nine West’in, “2016 Sonbahar- Kış Koleksiyonu”na, ayrıntılara önem veren, işlevselliği ön plana çıkararak farklı stillere uyum sağlayan, cesaretlendirici ve enerjik bir anlayış hakim.2016 Sonbahar-Kış koleksiyonunda yeni sezon modasının olmasa olmazı atkılı stilettolar, denimlerle spor, elbise ve eteklerle ise şık bir stil yakalayan işlevsel dizüstü çizmeler, kolej şıklığına gönderme yapan, rahat ve özgür Oxford ayakkabılar, bilekte botlar, zamansız çizgisinin yanında, trendlerin altını çizmeyi de başaran ince topuklu stilettolar ile birlikte; tamamlayıcı bir rolden çok daha fazlasına sahip, çarpıcı tasarımlarda çanta ve aksesuarlar ön plana çıkıyor.Koleksiyonda, yükselen bir moda trendi olarak artık kışın da rahatlıkla giyilen beyaz rengin, siyah ile buluşarak yeni sezonun en belirgin trendlerinden siyah-beyaz uyumunun altını çizen topuklu modeller, tüm renklerle uyumlu toprak tonlarında günlük kullanımın vazgeçilmezi süet uzun çizmeler, gerek sokak modası gerekse ofis şıklığında bu sezon modasına güçlü bir giriş yapan leopar ve krokodil desenli aksesuar, çanta ve ayakkabılar da yer alıyor. 2016 Sonbahar-Kış modasının öne çıkan renkleri mor, bordo, petrol mavisi de Nine West koleksiyonunda dikkat çekiyor.