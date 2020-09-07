Bazen bir jean ve bir tişört bile harika görünmek için yeterli olabilir, tabii doğru aksesuarlarla kombininizi tamamlarsanız!

Kimileri aksesuarlarına göre kombin hazırlamayı severken bazıları için gözünün önünde olmazsa aklına gelmeyecek kadar zor bir iş sayılabilir. Hangi grupta olursanız olun, aksesuar seçerken işlevsel ve kullanımı kolay parçaları seçerseniz, kombininize fark katacak o değerli parçaları en doğru şekilde kullanabilirsiniz. Peki bunlar neler? Yeni dönemin en cool ve pratik aksesuarlarını keşfetmeye başlayın!

Minimalist halka küpeler

İster hediye alışverişi için ister kendiniz için olsun, halka küpeler zamansız tasarımlarıyla en sık tercih edilen aksesuarlar arasında yer alıyor. Ama aklınıza kocaman ve dikkat çeken halka küpeler gelmesin. Minimalist bir döneme başladığımızı unutmayın ve aksesuarlarınızda da bu akıma ayak uydurmaya çalışın.

Altın zincir kolye

Aklınıza rap müzik videolarındaki abartılı altın zincirler gelmesin, incecik olanlardan bahsediyoruz. Zarif, birkaç tane farklı boylarda kolyeyi takıp beyaz tişört ve jean kombinini bile hareketli ve gösterişli bir hale getirmek oldukça kolay. Ayrıca choker trendini uygulayabileceğiniz kadar kısa zincirleri de mutlaka deneyin.

Kelepçeli küpeler

Ear cuff olarak bilinen bu küpeler özellikle piercing etkisi yaratacak noktalara takılabilir. Kulakta piercing modası oldukça rahat uygulanabilen ve çok cool görünen bir trend. Üstelik tüm kulağı kaplayan modeller davetlerden gündelik kullanıma kadar her zaman muhteşem görünmenizi sağlayacak.

Eşleştirilebilir yüzükler

Yine minimalist, birbiriyle uyumlu ve takım oluşturan yüzüklerin modası da hiç geçmiyor. Parmaklarınızda bu kadar boş yer varken bir iki tane yüzükle yetinmeyin, biraz daha kalabalık ve şık bir görünüm yaratmak için birlikte kullanılabilen yüzük setlerini keşfedin.