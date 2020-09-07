Kimileri aksesuarlarına göre kombin hazırlamayı severken
bazıları için gözünün önünde olmazsa aklına gelmeyecek kadar zor bir iş
sayılabilir. Hangi grupta olursanız olun, aksesuar seçerken işlevsel ve
kullanımı kolay parçaları seçerseniz, kombininize fark katacak o değerli
parçaları en doğru şekilde kullanabilirsiniz. Peki bunlar neler? Yeni dönemin
en cool ve pratik aksesuarlarını keşfetmeye başlayın!
Minimalist halka küpeler
İster hediye alışverişi için ister kendiniz için olsun,
halka küpeler zamansız tasarımlarıyla en sık tercih edilen aksesuarlar arasında
yer alıyor. Ama aklınıza kocaman ve dikkat çeken halka küpeler gelmesin.
Minimalist bir döneme başladığımızı unutmayın ve aksesuarlarınızda da bu akıma
ayak uydurmaya çalışın.
Altın zincir kolye
Aklınıza rap müzik videolarındaki abartılı altın zincirler
gelmesin, incecik olanlardan bahsediyoruz. Zarif, birkaç tane farklı boylarda
kolyeyi takıp beyaz tişört ve jean kombinini bile hareketli ve gösterişli bir
hale getirmek oldukça kolay. Ayrıca choker trendini uygulayabileceğiniz kadar
kısa zincirleri de mutlaka deneyin.
Kelepçeli küpeler
Ear cuff olarak bilinen bu küpeler özellikle piercing etkisi
yaratacak noktalara takılabilir. Kulakta piercing modası oldukça rahat
uygulanabilen ve çok cool görünen bir trend. Üstelik tüm kulağı kaplayan
modeller davetlerden gündelik kullanıma kadar her zaman muhteşem görünmenizi
sağlayacak.
Eşleştirilebilir yüzükler
Yine minimalist, birbiriyle uyumlu ve takım oluşturan
yüzüklerin modası da hiç geçmiyor. Parmaklarınızda bu kadar boş yer varken bir
iki tane yüzükle yetinmeyin, biraz daha kalabalık ve şık bir görünüm yaratmak
için birlikte kullanılabilen yüzük setlerini keşfedin.