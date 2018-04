Koton ve Dilek Hanif, ‘Dilek Hanif for Koton Koleksiyonu’ için yeni sezonda da bir araya gelerek güçlü bir koleksiyona imza attılar.

Kumaş seçiminden kalıp çalışmalarına kadar tüm tasarım sürecini Dilek Hanif’in yönettiği ‘Dilek Hanif for Koton 2015-16 Sonbahar- Kış Koleksiyonu’, ‘koyu romantizm’ ve ‘grafik kesim’ ana temaları ile dikkat çekiyor. 38 parçalık kapsül koleksiyon zamansızlık özelliğini vurguluyor.‘Dilek Hanif for Koton 2015-16 Sonbahar-Kış Koleksiyonu’ 6 Ekim Salı günü Soho House İstanbul’da düzenlenen özel bir davetle tanıtıldı. Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ev sahipliğinde ve Dilek Hanif’in katılımıyla gerçekleşen lansman gecesi sanat ve moda dünyasından birçok ismi bir araya getirdi.Dilek Hanif’in Koton için hazırladığı koleksiyon ve iş birliği ile ilgili olarak Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, “Dilek Hanif’in zarif ve fark yaratan çizgisini Koton mağazalarında moda tutkunları ile buluşturuyor olmak bizim için çok gurur verici. Her zaman müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi projeler sunmaya gayret ettik. Bunu yaparken de işine özen gösteren, başarılı isimler ile çalışmayı önemsedik. ‘Dilek Hanif for Koton Koleksiyonu’ da bu hedeften hareketle hayata geçirdiğimiz önemli bir proje oldu.” dedi.Koleksiyonun tasarımcısı Dilek Hanif ise “Koton ile geçen sezon başlattığımız iş ortaklığımız, ‘Dilek Hanif for Koton 2015-16 Sonbahar-Kış Koleksiyonu’ ile devam ediyor ve ben yine aynı heyecanı hissediyorum. Ulaşılabilir fiyatlara, uygun lokasyonlarda moda severler ile tasarımlarımı buluşturma şansını yakaladığım bu özel proje, benim kariyerimde çok önemli bir yere sahip. Ana temalarını ‘koyu romantizm’ ve ‘grafik kesim’ olarak belirlediğimiz ‘Dilek Hanif for Koton 2015-16 Sonbahar- Kış Koleksiyonu’, romantik ruh ve siluetleri bir araya getiren tasarımların yanı sıra 60’lara referans veren şekil ve modern kesimler sunuyor. Moda severleri Koton mağazalarında yine ayrıcalıklı bir şıklık ile buluşturacağımıza inanıyorum.” şeklinde konuştu.‘Dilek Hanif for Koton 2015-16 Sonbahar- Kış Koleksiyonu’ altında yer alan ‘Koyu Romantizm’ serisinde, romantik ruh ve siluetleri bir araya getiren tasarımlar göze çarpıyor. Koleksiyon içinde barok detayların günümüze uyarlandığı uzun yakalar, dantel ve kadife ile birleştirilerek karanlık ve görkemli bir Viktoryen atmosfer yaratılıyor. Ayrıca koleksiyonda, lüks ve narin dantel, şifon, jorjet, kadife ve döşemelik jakar gibi kumaşların kullanımı ön plana çıkıyor. Nakış, tüy ve dantellerin pul detayları ile buluşması da koleksiyonu nihai görüntüsüne kavuşturuyor. Koleksiyonun ana renklerini oluşturan siyah, bordo, lacivert gibi koyu ve karanlık tonlara, altın rengi ışıltılar eşlik ediyor ve tasarımlara alternatif bir aydınlık katılıyor.‘Dilek Hanif for Koton 2015-16 Sonbahar-Kış Koleksiyonu’ içinde ‘Grafik Kesim’ teması ile hazırlanan parçalarda ise 60’lara referans yapan şekiller ve modern kesimlerin yarattığı siluetler dikkat çekiyor. Koyu, güçlü ve zamansız renk tonlarının seçildiği koleksiyonda siyah, mavi ve metalik gri en çok kullanılan renkler arasında yer alıyor. Koleksiyonda, metalik payetler ve koyulaştırılmış kumaşlar ile elde edilen endüstriyel etki, feminen rafine siluetler ve androjen etkili tasarımlar ile birleşiyor. Özellikle A kesim yalın elbiseler ve modern kesim smokinler koleksiyona sofistike bir hava katıyor.