Şüphesiz ki, bu sezonun en görünmez trendi: Transparan.

Chanel’in 2018 İlkbahar/Yaz koleksiyonunun rüzgarını arkasına alan şeffaflık trendiyle birlikte çantalardan çizmelere, montlardan şapkalara artık birçok parçanın içi dışı bir! Tüm çıplaklığıyla, diğer trendleri domine eden transparan modasının öncülerinden biri de: Kaia Gerber.







Murakami etkisi

Japon sanatçı Takashi Murakami, bugüne kadar birçok markayla iş birliği yaparak, sanatla yüksek modayı buluşturmayı başaran sıkı sanatçılardan. Öyle ki, bir yerde Murakami adını görürseniz, hemen yanı başında bir markanın ismine daha rastlayabilirsiniz. Bugüne kadar Louis Vuitton için yaptığı ikonik çanta serisiyle hafızamıza kazınan sanatçı, bu kez de Tasarımcı Virgil Abloh ile iş birliğinde! Moda ve ticaret arasındaki yapay ilişkiyi bulanıklaştırarak, içine sanat enjekte eden Murakami’nin, Virgil Abloh ile birlikteliğinden doğan ‘Future History’ sergisiyse 7 Nisan’a kadar Londra’da görülebilecek. Modada Murakami etkisi hiç bitmesin!







Yeni tutku

Sorgusuz sualsiz bağlandığımız ve hatta güzelliği ayaklar altına aldığımız ‘çirkin sneaker’ trendi yetmedi mi? Cevap kocaman bir hayır! Çünkü Louis Vuitton’un bu yeni çirkin ördek yavrularıyla birlikte, trend yeniden çok yüksek bir ivme kazandı.



