“Bana en çok neyi icat etmek istediğimi sorarsanız, beyaz gömleği derdim.” Karl Lagerfeld mucidi değil belki; ancak gömleklerin yegane ikonu.

İşte tam da bu yüzden Cara Delevingne, Kate Moss, Tommy Hilfiger, Alessandro Michele ve Takashi Murakami gibi isimler Lagerfeld’in anısına beyaz gömlek tasarlamaya hazırlanıyorlar. Beyaz Gömlek Projesi’nde toplamda yedi tasarım yer alacak, her gömlek 77 kez çoğaltılacak ve her biri 777 euro karşılığında satılacak. Sayı, Lagerfeld’in favori numarasını simgeliyor. Eylül ayında Paris Moda Haftası’nda tanıtılacak gömleklerin tüm geliri Paris Descartes Üniversitesi’ndeki tıbbi araştırmalara destek amacıyla kullanılacak.

