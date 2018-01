Alışılagelmiş güzellik anlayışını unutun; zaman aşımına uğradı bile. Günümüzün güzelleri belki de pek çoklarına göre ‘hoş kadın’ bile sayılmazlar. Oysa kusur sayılabilecek detaylarla güzelleşen kadınlar, standart güzelliğe meydan okurcasına sahnedeler.

Sarı saç, mavi göz, kalın dudak, uzun bacak = Güzel! Ya da 90-60-90 vücut, siyah saç, beyaz ten, iri, yeşil gözler = Güzel! Sizce güzel kelimesinin hakkı bunlar mı? Peki ne? Güzelliğin tanımı aslında herkese göre değişse de, standart bir güzellik ölçüsünün de var olduğunu kim inkar edebilir? Öyle ki, altın oran diye bir şey var. Şu sıralar favori dizilerimiz arasına eklenen Fi’nin ismi de, kelimenin anlamından geliyor; kusursuz güzellik ile ilgili geometrik ve sayısal orana verilen isim Fi. Can Manay’ın Fi sevdası hayatının her alanında hakim aslında, Duru’ya olan takıntısı Fi’ye olan hayranlığının kanıtı. Elbette kusursuzluk hayatımızın her alanında güzelliğe giden kapının anahtarını açabiliyor ama bu durum, güzel kelimesinin geniş bir skalada anılabileceği gerçeğini değiştirmiyor. Tek bir güzellik anlayışının olması mümkün mü?





Naomi Campbell, Cindy Crawford, Kate Moss, Shalom Harlow, 1995



O farklıydı

Cindy Crawford, Claudia Schiffer ve Naomi Campbell‘dan tarz ve görünüm olarak ayrılan bir modeldi Moss. Uzun bacakları, dolgun hatları, bebeksi bir yüzü yoktu belki ama bu onun başarısına engel olmadı.





Kate Moss, 1994



Sosyal güzellik

Özellikle son yıllarda artan popüler olma arzusu ve sosyal medya bağlantısı sayesinde aslında herkes bir noktada birbirine benziyor ve haliyle orijinal olana ilgi artıyor. Hal böyle olunca kemerli burnu, kemikli yüzü, lekeli bir vücudu olan kadınlar bir adım öne çıkabiliyor. 90’lı yıllarda anti-supermodel olarak ortaya çıkan Kate Moss örneği gibi... Cindy Crawford, Claudia Schiffer ve Naomi Campbell‘dan tarz ve görünüm olarak ayrılan bir modeldi Moss. Uzun bacakları, dolgun hatları, bebeksi bir yüzü yoktu belki ama bu onun başarısına engel olmadı. Çoğu markanın yüzü olmayı başardı. Çünkü benzersizdi.





Winnie Harlow, 2015



Lekeler de güzeldir

Şu anda ünlü bir model olan ve pek çok dergiye kapak olan vitiligo hastası Winnie Harlow, güzellik kelimesinin ‘farklı’ ile beraber aynı cümleye çekilmesine neden olan kadınlardan. Çoğu dergiye kapak oldu ve birçok tasarımcıya da ilham. Halbuki okul yıllarında farklı ten rengi yüzünden arkadaşları tarafından defalarca dalga konusu olmuş, hatta iş okulu bırakmaya kadar varmış. Ama bu onun bugün başarısız ve ‘çirkin’ olarak anılmasına neden değil, hatta tam tersi. Vitiligosu olmasa belki de onu hiç tanımayacaktık. Güzellik hakkında kendisine sorulan bir soruya şöyle yanıt veriyor Harlow; “Kendinizi çirkin hissetmenizi sağlayabilecek tek kişi kendinizsiniz. Bir başkasının kendinize olan güveninizi azaltmasına izin veremezsiniz çünkü bu sizin güveniniz. Bir başkası sizi sevmeden önce siz kendinizi sevmelisiniz.” Aslında sadece bu sözler bile her şeyi açıklamaya yetiyor. Winnie Harlow güzel ve başarılı bir model olabilmek için bebeksi bir surata ya da pürüzsüz bir tene sahip olmak zorunda olunmadığının en güzel kanıtı.





Daphne Groeneveld, 2016





Doğa Bursalı





Molly Bair, 2017