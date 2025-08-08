Kylie Jenner, 12,7 cm yüksekliğindeki ERL terliğiyle poz verdi

ABD merkezli moda markası ERL, 2000’ler estetiğinden ilham alan yeni terlik modeliyle dikkat çekiyor. Tasarımcı Eli Russell Linnetz imzasını taşıyan ve “Huge” (dev) adı verilen model, yaklaşık 20 santimetrelik yüksekliğiyle abartılı tasarımıyla öne çıkıyor.

Parmak arası terlikler artık sadece denize girerken giyilen bir şey olmaktan çıktı ve iddialı bir stil ifadesine dönüştü.

12,7 CM TOPUKLU TERLİK TERCİH ETTİ

Elbette Kylie Jenner da bu akıma kayıtsız kalmadı. Jenner'ın Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafta, piyasadaki en çılgın parmak arası terliklerden birini giydiği görülüyor. Jenner, “Bugünkü çekimime getirdiğim enerji bu” notuyla paylaştığı özçekiminde, ERL markasına ait dikkat çekici bir modeli tercih etti.

Tam 12,7 cm yüksekliğindeki platformu olan bu 375 dolarlık model, ciddi bir denge yeteneği gerektiriyor ve anında tüm kombine hükmediyor.