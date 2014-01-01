Atatürk'ün eşi Latife Hanım'ın gelinliğinin aynısını diktiler...

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi Latife Hanım'ın gelinliğinin aynısı, o dönem kullanılan makineyle İstanbul'da faaliyet gösteren bir modaevinde dikildi.Modaevinin sahiplerinden Bahtiyar Yöndem, rtağı Fatma Akyıldız'ın, Latife Hanım'ın gelinliğini büyük ninesinin diktiğini söylediğini aktardı.Daha sonra, Atatürk'ün eşinin, 1923 yılının ocak ayında yapılan düğünde giydiği gelinliğin aynısını dikmeye karar verdiklerini belirten Yöndem, şöyle konuştu:"Atatürk, Latife Hanım'la evlilik hazırlığı yaparken yaveri Kurmay Albay Salih Bozok'tan, gelinliğin terzi olan eşi Fatma Bozok tarafından dikilmesi yönünde ricada bulunmuş. Fatma Bozok da gelinliği 6 ay uğraşarak dikmiş. Bu, dönemin en modern ve şaşalı gelinliği olmuş. Ortağım Fatma Akyıldız, gelinliğin orijinalini diken Fatma Bozok'un 4'üncü kuşaktan torunu. Bu gelinliğin aynısı dikmeye karar verip uzun süren araştırmalar yaptık. İzmir'deki Latife Hanım Köşkü Müzesi'nde sergilenen gelinliği uzun süre inceleyip kalıplar çıkardık. Sonuçtagelinliği aslına uygun olarak diktik."İstanbul'da dükkanında sergiledikleri gelinliğe vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini bildiren Yöndem, bunu 9 kişinin yaklaşık iki ayda diktiğini anlattı.Yöndem, 6 metre dantel ve 4,5 metre saten astar ile 22 metre tül kullanıldığı bilgisini verdi.Danteli, aynı model ve desende yeniden ördürdüklerini ifade eden Akyıldız, şunları kaydetti:"Gelinliği aynı makinede diktik ve yine aynı ütüyle ütüledik. Bu dikiş makinesi ve kömürlü ütüyü modaevimizde ve zaman zaman özel işlerde kullanıyoruz. Dantelini de yine aslına uygun olarak özel yaptırdık. Yorucu bir çalışma oldu ama sonuçta iyi bir iş çıkardık. Bu gelinliğin manevi değeri var. Bundan dolayı maddi değer biçemedik. Bunu bir süre daha modaevimizde sergileyeceğiz. 29 Ekim'e kadar en fazla fiyatı verecek kişiye gelinliği satacağız ve elde edeceğimiz geliri Mehmetçik Vakfına bağışlayacağız."Bahtiyar Yöndem, gelinliği 29 Ekim'e kadar, Atatürk ve eşi Latife Hanım ile ilgili projelerde kullanması koşuluyla isteyenlere verebileceklerini sözlerine ekledi.(AA)