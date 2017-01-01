Les Benjamins, koleksiyonunu Paris Erkek Moda Haftası'nda sundu.

Bünyamin Aydın tarafından kurulan modern zamanların giyim markası Les Benjamins, Paris Erkek Moda Haftası resmi takvimi kapsamında Sonbahar/Kış 2017-2018 koleksiyonunu tanıttı.



Bünyamin Aydın, 2017 – 2018 Sonbahar/Kış Koleksiyonu ile Orta Asya’nın kartallarla avlanma sanatına etkileyici bir saygı duruşunda bulunurken, bu tarihi Moğol geleneğini keşfe çıkıyor. Antik çağların ritüellerinden ve insanla hayvan arasındaki en temel bağlardan ilham alan koleksiyon, etnik detaylar ve barok esintili şık, sportif giysiler aracılığıyla bizi steplerden Altay dağlarına uzanan bir yolculuğa çıkarıyor.







Bomber ceketlerde serigraf baskılı imitasyon kürk paneller, fermuarlı uzun kapüşonlular, tiftikli ve kabarık baskılı detaylar koleksiyonun birbiriyle çatışan geleneksel ve çağdaş grafik motifleri birlikte kullandığı örnekler olarak dikkat çekiyor.

