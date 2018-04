Moda kalıplara sığdırılamaz ilkesiyle yola çıkan Love My Body, ModaTutkusu’yla bir iş birliği yaparak hazırlanan yeni jean ve tshirt koleksiyonunu tanıttı.





Hazırladığı koleksiyonlarıyla her zaman sezon trendlerini yansıtan ve 36-50 beden kadınlar için seçenekler sunan Love My Body, bu sezon ModaTutkusu ile bir işbirliği yaparak harika bir jean ve tshirt koleksiyonu sunuyor.“Love My Body by ModaTutkusu” adı ile tanıtılan koleksiyonun lansmanına Pınar Tezcan, Sitare Akdilek, Ceylan Çapa, Özge Ulusoy, Neslişah Alkoçlar, Başak Dizer, Buse Terim ve Deniz Berdan gibi moda ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri katıldı.ModaTutkusu'nun (Ayşegül Köksal– Yasemin Öğün) Love My Body için tasarladığı 25 parçalık koleksiyon, 36-50 beden arası her kadını düşünülerek hazırlanması ve “fit” göstermesiyle dikkat çekiyor.