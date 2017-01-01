Lug Von Siga defilesi Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul İlkbahar/Yaz 2017 sezonu kapsamında Pera Palas Hotel’de gerçekleşti.

"İmkansız bir şey olamaz. O halde bu 'imkansız şey' görünüşüne rağmen yine de mümkün olmalı." – Agatha Christie, Doğu Ekspresinde Cinayet

Agatha Christie’nin eşsiz kişiliği ve zekası Lug Von Siga’nın güçlü ve olağanüstü kadınlara ithaf ettiği koleksiyon serisinin sonuncusu olan İlkbahar/Yaz 2017 koleksiyonuna ilham verdi.



Serinin bir önceki bölümü olan Sonbahar/Kış 2016 Koleksiyonu güçlü ve cesur Frida Kahlo’nun İstanbul’da yasadığı romantizmi, kültürlü ve modern hayatını konu alıyordu.



El işçiliğini günümüzde halen başarıyla kullanan ve bu kullanımı olağanüstü ve vizyoner karakterler yoluyla tasarımlarına yansıtan kreatif direkt��r ve kurucu Gül Ağış, Lug Von Siga İlkbahar/Yaz 2017 Koleksiyonu için Agatha Christie’yi bir kez daha İstanbul’a getirdi ve 11 Ekim Salı günü Pera Palas Hotel’in etkileyici atmosferinde “Agatha İstanbul’da” koleksiyonunu sergiledi.



1926 yılında esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolduktan sonra kendisinden on bir gün haber alınamayan ve Pera Palas’in 411 numaralı odasında seneler sonra anahtarı bulunan gizemli Agatha Christie’den ilham alan Lug Von Siga’nın bu benzersiz koleksiyonu ile kadınının eşsizliği ve cesur karakteri vurgulandı. “Konstantinople” adının yerini İstanbul’a bıraktığı 1930’ları andıran sofistike baskılar, detaylı nakışlar, doğal kumaşlara dikilmiş akan derin V yaka siluetler koleksiyonda öne çıkanlar arasında. Modern siluetler ve ince süslemeler ile birlikte her parça kendi gizemini ve Lug Von Siga’nın zengin kültürel geçmişini yansıttı.