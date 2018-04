Lüksü ucuza alın!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Mihael Kors bir çanta, Pronovias bir gelinlik, Burberry bir trençkot... Hangi kadın bunlara “hayır” diyebilir ki! Bütçeniz el vermediği için lükse ulaşamadığınızı düşünüyorsanız, sizi modacruz.com ile tanıştıralım. Kullanıcıların ürünlerinin fotoğrafını çekip siteye yükleyerek kolayca satışa çıkarabildiği bu sitede siz de hem alıcı hem satıcı olabilirsiniz!

Türkiye'de ikinci el kültürünü yaymak ve bunu bir trend haline getirmek için yola çıkan modacruz.com, kadınlara hem gardıroplarındaki ürünleri satma hem de lüks ürünlere uygun fiyatla ulaşma imkanı sunuyor. Sitenin kurucularından Melis Güçtaş'la Modacruz'un hikayesini ve işleyiş sistemini konuştuk...



Modacruz.com'u açma fikri nasıl oluştu? Planlı bir proje mi, yoksa tesadüfler zinciri mi var hikayesinde?

Amerika'da tasarım eğitimi aldım. Üniversiteden sonra Amerika'da dijital dünyada çalışmaya başladım. Yaklaşık iki sene kadar orada çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndüm ve kendi işimi kurmak için bir arayışa başladım. Bu arada yine dijital dünyada çalışıyordum. Amerika'dan bir sürü eşyayla dönmüştüm ve bir yandan da “Bunları ne yapacağım” diye bir arayıştaydım. Bu sırada lüks marka eşyaların burada Amerika'ya göre çok pahalı olduğunu gördüm ve “eşyalarımı nasıl elden çıkarabilirim” diye araştırmaya başladım. Daha sonra yurt dışındaki bu iş modellerini gördüm. Yani sadece moda üzerine kadınların ikinci el kıyafetlerini sattığı... Açıkçası diğer büyük e-ticaret sitelerinden satış yapmak da istemedim. Modadan anlayan insanların olduğu bir platform olsun istedim. Sonrasında da Modacruz fikri aklıma geldi. Tasarımlarını yaptık. Fikrimi yazılımcı arkadaşlarım, şimdiki ortaklarım Onur Selamet ve Ünal Kurt ile paylaştım ve herkese güzel geldi. Şubat 2014'te siteyi beta modunda açtık. Nisan ayında da dedik ki artık pamuk eller cebe! Belli miktar kredi çektik reklam bütçesi yapmak için. Sonrasında çok hızlı büyüdü. Envanterimiz çok hızlı arttı. Siteye geri dönüşler çok iyi oldu ve yaz dönemine girdiğimiz için de abiye satışlarının ilk etapta satışlarımızı arttırmamıza büyük yardımı oldu. Sonrasında işler iyi gidince yatırım aramaya başladık. Aslanoba Capital'den bir yatırım aldık. Yatırım aldığımızda temmuz ayıydı ve ondan sonra işlerimizi bıraktık. Bir anonim şirketi kurduk. Şu an aslında 4 ortaklıyız ama yönetim kurulunda üç kişiyiz. Şimdi yavaş yavaş elemanlar alıyoruz ve pr çalışmalarıyla yatırımı pazarlamaya kanalize ediyoruz.



Modacruz ismini seçmenizin özel bir nedeni var mı?

Cruz, Latince'de çarpaz demek. Ve aslında burada çapraz bir moda var. Ben onun dolabından alıyorum satıyorum, başkasının dolabından alıyorum. Modanın sürekli el değiştirmesi... Modacruz bu anlama geliyor.



Kariyer anlamında çocukluk hayaliniz neydi?

Çocukluk hayalim sadece yaratmaktı. Bir şey yaratmak. O her neyse. Zaten tasarım okudum. Tamamen yaratma üzerine. Sonrasında djital dünyayla tanışınca bu, dijital bir ürün yaratmak oldu. Şimdi de Modacruz var ve bu aslında hepsinin birleştiği bir yer. Hem modanın hem dijital ürünün birleştiği bir platform oldu. Tek eskik yanım yazılımdı onu da ortaklarımla hallettim ve ortaya böyle bir ürün çıktı.



Şu an kaç üye, kaç satıcı var?

40 bine yakın üyemiz var. Genelde zaten insanlar satıcı olmak amacıyla üye oluyorlar. Yaklaşık 10.000 tane dolabımız var. Diğer üyeler de daha çok alan veya sisteme girip ara sıra bakan kişiler.



Sitedeki işleyişten biraz bahseder misiniz?

Aslında iki kullanıcı tipimiz var: Biri satıcı, biri alıcı. Önce satıcı olarak gelenler sonradan alıcıya da dönüşüyor. Çok basit bir şekilde işliyor. Satıcı ürününü fotoğraflıyor. Sonra istediği fiyattan ürünü dolabına yerleştiriyor. Ürün satıldığından üç gün içerisinde biz satıcıya diyoruz ki “Ürünün satıldı, üç gün içinde kargola”. Satıcı ürünü kargoya veriyor ve kargo takip numarasını sisteme giriyor. Alıcıya bu sefer bildirim gidiyor, “Ürünün kargolandı, kargo takip numarası bu” diye... Ürün alıcıya ulaştığında alıcı ürüne bakıyor, üç gün onay süresi var. Üç gün içinde onay veriyor ve böylece satış sonlanmış oluyor. Sonrasında satış kazancı isterse kişinin hesabına yatırılıyor isterse site içinde bu parayı harcamaya devam edebiliyor.



Komisyon oranları sabit mi?

Evet, komisyon oranlarımız gayet transparan, %80 satıcının...