Macera tutkunlarına...

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Macera tutkunlarına attıkları her adımda güç ve dayanıklılık kazandırmak için yaratılan TEVA şimdi Kayenta modelleri ile karşımızda!

Şıklığı ve rahatlığı bir arada sunan spor bir sandalet arıyorsanız, Amerika’nın ünlü markalarından Teva'nın Kayenta modellerine göz atın. Ayarlanabilen deri kayışları ile ayağınıza rahatça uyumlu hale gelen bu spor model, performans kaybına yol açmadan yumuşak, rahat bir yürüyüş hissi veriyor. Şehirde ve outdoor sporları sırasında kullanabileceğiniz sandaletleri seçkin spor mağazalarının yanı sıra zizigo.com ve n11.com gibi online alışveriş sitelerinde bulabilirsiniz. Fiyatı ise 169 TL.