Mango, modanın her bedende giyilebilir olduğunu kanıtlayacak dijital bir proje başlattı.

Mango, #WeAreVioleta kampanyasında kıvrımlı kadınlara ses veriyor. Kampanyanın yıldızları ise Tania Llasera, Rossy de Palma, Alessandra García ve Lorena Durán.



Format olarak seçilen videoda, kampanyanın yıldızları moda endüstrisini, kıvrımlar hakkındaki klişeleri ve kıvrımlı vücutlara uyum sağlayacak iyi parçalar bulmakta yaşadıkları zorlukları tartışıyor.



Farklı karaktere sahip olan 4 kadın ise şunlar: moda tasarımcısı Jean Paul Gaultier'in ve film yönetmeni Pedro Almodovar'ın ilham perisi olan müthiş yetenekli aktris Rossy de Palma; Küba doğumlu film yıldızı Andy García'nın kızı, başarılı model Alessandra García; moda kampanyalarına daha önce de birçok kez katılmış ünlü İspanyol model Lorena Durán; ve TV sunucusu Tania Llasera.



Tania Llasera, mango.com'da yayınlanacak video serisinin de yıldızı olacak. Tania, videolarda stil ipuçları verecek, güzel parçalara nereden erişilebileceğine dair tavsiyelerde bulunacak ve Violeta by Mango koleksiyonundaki farklı ürünlerle nasıl kombin yapılabileceğinden bahsedecek.







Violeta by Mango koleksiyonu, 54 bedene kadar kıyafet sunuyor ve son moda trendlerini yakalamak, çekici hissetmek isteyen genç ve iddialı kadınları giydirmeyi amaçlıyor.



