Bu starlardan her biri kişiliğinin bir yönünden esinlenilmiş olan ve Mango’nun değerlerini yorumlayan bir hikayede yer alıyor: Modernlik, feminenlik ve pozitiflik.
Camille Rowe’un başrolünde olduğu ilk film 13 Eylül’de sunulacak. Marfa’da çekilen film, Camille’i 1930’lu yıllara, bu film temasına ilham veren efsanevi ikili Bonnie ve Clyde’ın yanına götürüyor.
Ekim ayında yayınlanacak olan ikinci filmin başrolünde Julia Restoin Roitfeld yer alıyor.
Son olarak Alma Jodorowsky bu mini dizinin Kasım ayında yayınlanacak üçüncü ve son bölümünde başrolde yer alacak.