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Mango yeni dijital projesi için seçtiği biçim olan kısa filmlerde model ve oyuncu Camille Rowe, kreatif direktör ve model Julia Restoin Roitfeld ve oyuncu, model ve şarkıcı Alma Jodorowsky’e yer veriyor.