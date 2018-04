Mango’nun yeni yüzü

Miranda Kerr, Mango’nun reklamlarında boy gösterecek.

Kurulduğu günden bu yana reklam kampanyaları için her zaman ünlü yüzleri seçen Mango, bugüne kadar Kate Moss, Isabeli Fontana, Scarlett Johansson, Penélope Cruz, Milla Jovovich, Lizzy Jagger, Karolina Kurkova, Naomi Campbell gibi ünlü modeller ve artistlerle çalıştı. Marka, geçtiğimiz günlerde, Madrid’deki Villa Magna Hotel’de Avusturalyalı model Miranda Kerr’i markanın yeni modeli olarak takdim etti. Kerr, Mango’nun bir önceki yüzü Kate Moss’tan tacı devralıp İlkbahar/Yaz 2013 kampanyası için markanın yeni elçisi olacak. Moda dünyasına henüz 13 yaşındayken adım atan ve şu an dünya çapında bir moda ikonu olarak görülen Kerr, People dergisi 2012 En İyi Giyinenler Listesi’nde de yer aldı.

Miranda, Mango’daki işbirliğiyle ilgili olarak “2013 İlkbahar/Yaz sezonunda Mango’yla çalıştığım için çok memnunum. Kampanya çekimlerinde çok eğlendik ve tüm ekiple çalışmak çok kolaydı. Ayrıca Mango çok beğendiğim bir markadır. Her zaman, her durum için mükemmel kıyafeti buluyorsun!” dedi.

Reklam kampanyası tüm dünyada 1 Şubat’ta piyasaya sunulacak ve İspanya, Fransa, Almanya, İngiltere, Rusya, İsviçre ve Türkiye de dahil olmak üzere, yaklaşık kırk ülkede Mart ayının başlarında televizyonda yayınlanacak.