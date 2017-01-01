The Model filminde giydiği kıyafetlerle modacıların dikkatini çekmeyi başardı.

The Model’de tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi Danimarkalı bir modeli canlandıran Maria Palm, filmde giydiği kıyafetlerle yeni sezonun moda şifrelerini gözler önüne seriyor. Bunlardan en öne çıkanı ise ateş kırmızısı. Givenchy, Dolce&Gabbana, Oscar de la Renta ve Armani gibi dünya devleri 2017-2018 Sonbahar/Kış koleksiyonlarında mankenleri baştan aşağı kırmızı giydirdi. Bluzdan eteğe, paltodan çizmeye kıpkırmızı bir kış bizi bekliyor. Kırmızının sadık eşlikçileri siyah ve beyaz ise her zamanki gibi çekim alanımızda.



MUDO 89.95 TL





BEYMEN 399 TL





MANGO 139 TL





MASSIMO DUTTI 499 TL





ZARA 89.95 TL

