Retro akımıyla birlikte Mary Jane ayakkabı modası geri döndü! Hemen hemen her sezon birçok markanın koleksiyonlarında yer alan Mary Jane modeli çocukluğumuzu hatırlattığı için nostaljik ama aynı zamanda bir klasik!

Bantlı ayakkabı modelleri arasında en çok tercih edilen modelÜnlüler de bu modeli sık sık kullanıyor. Özellikletam bir Mary Jane tutkunu.Ünlü yıldız bantlı ayakkabılarını jeanleriyle kombinliyor...• Dans temasını çağrıştıran bu ayakkabıyı, fırfırlı etekler ve tek omuzlu bluzlarla kombinleyebilirsiniz.• Özellikle rugan olanları değişen etek boylarındaki düz renk elbise ve eteklerinizle kullanabilirsiniz.• Pudra, fuşya ve mavi gibi renklerdekiler ya da simli veya gümüş olanlar ise abiyeleri tamamlamak için ideal....Bu ayakkabılara adını veren bir çizgi roman..."Busten Brown isimli çizgi romanın baş kahramanı ve onun kardaşı Mary Jane sürekli bantlı ayakkabılar giyiyorlardı ve bu ayakkabı modeli onun adıyla anılmaya başlandı.