Bantlı ayakkabı modelleri arasında en çok tercih edilen model Mary Jane
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Ünlüler de bu modeli sık sık kullanıyor. Özellikle Sarah Jessica Parker,
tam bir Mary Jane tutkunu.
Ünlü yıldız bantlı ayakkabılarını jeanleriyle kombinliyor...
Nasıl giymeli?
• Dans temasını çağrıştıran bu ayakkabıyı, fırfırlı etekler ve tek omuzlu bluzlarla kombinleyebilirsiniz.
• Özellikle rugan olanları değişen etek boylarındaki düz renk elbise ve eteklerinizle kullanabilirsiniz.
• Pudra, fuşya ve mavi gibi renklerdekiler ya da simli veya gümüş olanlar ise abiyeleri tamamlamak için ideal....
Mary Jane adı nereden geliyor?
Bu ayakkabılara adını veren bir çizgi roman...
"Busten Brown isimli çizgi romanın baş kahramanı ve onun kardaşı Mary Jane sürekli bantlı ayakkabılar giyiyorlardı ve bu ayakkabı modeli onun adıyla anılmaya başlandı.