Forever New, 2016 Sonbahar - Kış koleksiyonları ile moda tutkunu kadınlara masalsı bir kış vadediyor.

Avustralyalı giyim markası Forever New, sezonun stil kodlarını yeniden yazarak yeni sezonu şık ve sofistike parçalarla karşılıyor.



Klasikle modernin buluşması: Savannah Romance

Savannah Romance, klasik feminen tarzla modern tasarımların birleşimini sunuyor. Belden büzgülü skinny pantolonlar, parkalar, safari ceketler, bu romantik tarzın tüm detaylarına yansıyor. Sonbahar etkisi ile gelen çöl tonları, haki yeşili, bulut mavisi ve kayısı tonları, günlük ve rahat bir görünüm kazandırıyor. Bakır tonda hayvan desenleri, çiçekli baskılar ise, kadınların güçlü duruşlarını ortaya koyuyor. Koleksiyonda düz askılı elbiseler, yerlere uzanan pantolonlar ve oversize tasarımlar ön plana çıkıyor.

Maceraperest ruhlara: Nomadic Dreamer

Nomadic Dreamer, feminenlikten ödün vermeyen özgür ruhlu kadınlara hitap ediyor. Asimetrik kesimli jean’ler, düşük omuzlu bluzlar, büzgü ve transparan detaylar ile sıra d��şı bir tarz yakalanıyor. Rahat kesimli üstleri tamamlayan skinny pantolonlar ve bootie’ler ise kadınların zarif siluetlerini ortaya çıkarıyor. Sonbaharın sarı sıcak esintileri, Nomadic Dreamer’da doğal renklerle kendini gösteriyor. Düz ve tek renk kullanımının hakim olduğu koleksiyonda, haki yeşili, camel, siyah, lacivert, beyaz ve kemik rengi tonları hakim.

Lüksün ihtişamı: Global Traveller

Global Traveller, feminen parçalar içinde kendini özel hisseden kadınlara sesleniyor. Lüks dokular ve mücevher tonlarının hakim olduğu koleksiyonda, gündüz giyilen düşük omuzlu elbiseler, trendy bluzlar ve jean’ler, gece olunca yerini boğazlı yaka elbiselere, kolları volanlı, asimetrik kesimli giysilere bırakıyor. Kürk yakalı, büyük cepli, kemerli trençkot, ceket, parka ve kabanlar ise kadınların stilini şık bir dokunuşla tamamlıyor. Rengini kırmızı meyvelerden alan parçalar, floral baskılar, keyifli bir hafta sonu tatilinde ya da şehirde sakin bir akşam yemeğinde modaseverlere eşlik ediyor. Geometrik nakışlar, zengin desenler ve dantellerin hakim olduğu giysiler ise Forever New kadınlarının çarpıcı kişiliğini yansıtıyor.

Kusursuz zarafet: Dark Romance

Dark Romance, şık ve sofistike bir görünüm tercih eden kadınlara sezonun en iyi trendlerini sunuyor. Kolları asimetrik bir şekilde volanlı gelen bluzlar, şık jean’ler ve sırt çantaları ile gündüz şıklığını tamamlıyor. Sezonun en dikkat çekici trendlerinden düşük omuzlar ise bluzların yanı sıra gece elbiselerine de zarafet katıyor. Üst kısmı vücuda tam oturan, alt kısmı hareketli ve kabarık gece elbiseleri, ışıltılı ayakkabılar ve taşlı clutch’lar ile birlikte asil bir siluet çiziyor. Siyah, kırmızı, lacivert, mürdüm gibi renklerin ön plana çıktığı koleksiyondaki parçalar, dantel detayları, kürklü yakalar ve şık saatler ile tamamlanıyor.