Maskenin sizi kaşındırdığını, gereksiz ve çirkin olduğunu mu düşünüyorsunuz? Tekrar bir düşünün. Çünkü uzun süre maskeyle yaşamayı öğrenmelisiniz. Ancak maskeyle de gayet güzel ve çekici görünebilirsiniz.

Rengarenk kumaştan yapılan maskeler belki de aynı kumaştan yapılan tiril tiril elbiselerinizle de muhteşem durur. Yine belirgin bir göz makyajıyla da daha güzel görünebilirsiniz. Makyaj uzmanları burun ve ağzın tamamen kapatıldığı bir yüzde gözlerin oldukça dikkat çekeceğini ve bu nedenle göz makyajında maskara, göz kalemi kullanmanın önemli olduğunu söylüyor. Yine istediğiniz renkte gölgelendirilen göz kapaklarıyla da çekici bir görünüme sahip olabilirsiniz.



İngiliz modacı Sarah Rainey, maskenin daha rahat, stil dolu ve akıllıca kullanmasının yollarını açıkladı.

HEM KORUN HEM GÜZEL GÖRÜN

Çekici görünmek maskeyle de mümkün. Kıyafetinize uygun renkli kumaşlardan yapılan ve kulakları acıtmayan lastiklerden yapılan maskeler tam da stilinize uygun olacak. Siz korona virüsüne karşı korunurken, aynı zamanda kendinizi de güzel ve çekici hissedeceksiniz.

Rainey, kumaşlardan kolayca yapabileceğiniz maskeleri eğer kulaklarınız rahatsız oluyorsa arkadan sadece 2 düğmeyle düğmeleyebileceğinizi söylüyor. Yine bu tür tarz maskeleri online sitelerinden de ucuz bir şekilde alabilirsiniz.

ÜNLÜ YILDIZLAR DA TAKIYOR

#wearADamnMask kampanyasını başlatan tasarımcı Tory Burch ise Hollywood'un ünlülerine maske yetiştiremiyor. Natalie Portmand, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Reese Witherspoon, Cara Delevingne, Charlize Theron ve Ben Affleck gibi yıldızlar da sosyal medyadan, stirilize keten, kot ve batik kumaşlardan yapılan maskeleriyle sosyal medyada korona virüsüne meydan okuyor.

Jennifer Aniston da son olarak 35 milyon Instagram takipçisine Burch'ün hastagiyle seslenerek; "Sağlığınız için maske takın" mesajını verdi.

Bazı maske kullananlar ise maskelere lavanta, esans, biberiye ya da benzeri yağları damlatarak kendilerini daha iyi hissettiklerini söylüyorlar. Böylece, spa benzeri bir deneyimle stres ve anksiyete ile de başa çıkabileceksiniz. Ortaçağ'da veba salgını sırasında takılan garip gagalı maskelerin içine bu tür otlar konuluyor ve özellikle bu maskeleri kullanan doktorlar daha ferah bir nefes alıyordu.

KAĞIT POŞETE KOYUN

Uzmanlar maskeyi takmadığınız sıralar kesinlikle elinizde taşımamanızı, ya da masa, çanta gibi bir yere koymamanızı söylüyor. Bunun yerine temiz bir kese kağıdı ya da sandviç poşetine koyabilirsiniz.



Kullanılan bez maskelerin ise bir diğer kullanımda 60 derecede beyaz sabunla yıkanmaları gerekiyor.

PAHALI BİR AKSESUAR OLDU

Kot ya da normal kumaşlardan yapılan ucuz maskelerin yanı sıra piyasada aktris ve şarkıcı Jennifer Lopez'in kostüm tasarımcısı Michael Ngo imzalı Swarovski kristalleri ile süslü maskeler de bulunuyor. 3 boyutlu maskelerin yanında gelinler için özel olarak tasarlanan maskeler de oldukça pahalı.

