Mavi'de kış indirimi

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Mavi’nin sabırsızlıkla beklenen kış indirimi mağazalardan önce mavi.com’da başladı!

24 Aralık’ta mavi.com’da, 26 Aralık’tan itibaren ise tüm Mavi mağazalarında başlayan indirim şöleni, avantajlı alışverişin keyfini çıkartmak isteyenleri bekliyor. Mavi, yılbaşı alışverişi yapan ve gardırobunu yenilemek isteyenlere %50’ye varan indirimle sayısız seçenek sunuyor. Mavi’nin mükemmel kalıplı jean’leri, payetli bomber ceketleri, triko ve polo tişörtleri, sezon modasını yansıtan pullu üst ve gömlekleri dahil en moda ürünler; mavi.com ve mağazalarda indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor.