Yılbaşı gecesine özel jean şıklığı!

Şık bir gece geçirmek, yeni bir şeyler denemek için en güzel bahanelerden biri; yeni yıl kapıda!Evde ya da dışarıda, o gece nerede olursanız olun, yeni yıl ruhuna uygun parçaları Mavi’de bulabilirsiniz. Üstelik 4 Aralık’ta başlayacak Yılbaşı Menüsü ile Mavi’nin yeni sezon koleksiyonundan 1 alt, 1 üst ve 1 seçili aksesuar veya 1 alt, 2 üst satın alan Kartuş sahipleri %20 indirim avantajından da yararlanabilecek.Stilettolarla tamamlanacak, tüm gece şıklığı ve rahatlığı bir arada sunan, Mavi Gold serisinin skinny’leri; payetli bomber ceket, pullu üstler ve gömleklerle harika bir kombin oluşturuyor. Vücudu saran scuba elbise, siyah parıltılı biker ceket gibi parçalar, o gecenin yıldızı olmak isteyenlere şık ve eğlenceli alternatifler sunuyor. Zımbalı clutch’lar, gösterişli kolye ve bileklikler de yılbaşı stiline havalı bir dokunuş katmak isteyenleri Mavi’de bekliyor.Mavi kadını, kırmızı, gold, bronz ve simli renklerle yenilenen oje koleksiyonu, yılbaşına özel lip gloss renkleri ve parfümlerle hem kendine, hem de sevdiklerine bir güzellik yapıyor.Mavi erkeği de, genişleyen Premium koleksiyonuyla modern stilini yılbaşına taşıyor. İnce ipliklerle dokunan, özel dikiş detaylarına sahip, yumuşak kumaşıyla özel hissettiren Premium koleksiyonundaki gömlek, triko ve polo tişörtler havalı görünmek isteyen erkeklere şık çözümler sunuyor. Mükemmel fit ve siyahın zamansız şıklığıyla Mavi Amerika Black serisi de yılbaşı için Mavi erkeğinin ilk tercihi oluyor. Gecenin kahramanı olmak isteyenlere Jake, James ve Marcus gibi skinny ve slim fit’ler eşlik ediyor.