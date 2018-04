Tüm hızıyla süren MBFW İstanbul'un 3. günü de dopdolu geçti. İşte üçüncü günden satır başları...

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un üçüncü gününün programında Selma State, Önder Özkan, Benan Bal, Istanbul Moda Akademisi Moda Tasarımı Programı mezunlarının koleksiyonlarına yer veren New Gen I, Kith&Kin, Ayşe Deniz Yeğin, Mercedes-Benz presents Maid in Love ve Özgür Masur yer alıyordu. Mercedes-Benz'in desteğiyle MBWI'deki ilk defilesini "Mercedes-Benz presents Maid in Love" ismiyle gerçekleştiren Hande Çokrak'ın İlkbahar/Yaz 2015 koleksiyonu büyük beğeni topladı.Mercedes-Benz'in gerek otomobil gerekse sanat dünyasında büyük yankı uyandıran ve Türkiye'de ilk defa MBFWI kapsamında sergilenen İlkbahar/Yaz 2015 moda görsel kampanyasının başrolünde Oscar ödüllü oyuncu Tilda Swinton yer alıyor. İlham verici kampanyanın yönetmenliğini ünlü sanat yönetmeni Roe Ethridge üstlenirken, başarılı tasarımcı Haider Ackermann'ın stil danışmanlığı da moda camiasında büyük beğeni topluyor.Yetenekli moda fotoğrafçısı Onur Dağ, Mercedes-Benz Türk'ün desteğiyle gerçekleştirilen "Backstage Entrance" koleksiyon kitabı projesi kapsamında Mercedes-Benz presents Maid in Love kulisini fotoğrafladı. Fotoğraflar, "Backstage Entrance 3" adlı kitapta toplanarak moda ve sanat dünyasına sunulacak.Mercedes-Benz presents Maid in Love defilesi öncesi defilenin davetlileri ve basın mensupları, Mercedes-Benz Lounge'da düzenlenen özel bir kokteylde bir araya gelerek ikramların tadını çıkardılar.Her koleksiyonuyla büyük ilgi uyandıran Hande Çokrak'ın "Don't K my J" adlı İlkbahar/Yaz 2015 koleksiyonu "Mercedes-Benz presents Maid in Love" defilesiyle podyumdaydı. Ceyda Balaban'ın kreatif direktörlüğünde gerçekleştirilen defilede tasarımcı, 80'li yıllardan aldığı ilhamı renkli baskılar ve 3 boyutlu detaylara yansıttığı koleksiyonuyla ayakta alkışlandı.