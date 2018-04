Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un dördüncü gününde neler yaşandı?

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un dördüncü günü Çiğdem Akın defilesiyle başladı, ardından Lady Faith by Nazlı Soylu, Istanbul Moda Akademisi Moda Tasarımı Programı mezunlarının koleksiyonlarına yer veren New Gen II, Özlem Erkan, Nej, haftanın tek yabancı tasarımcısı Ready to Fish by Ilja, Tuba Ergin, Les Benjamins ve Mehtap Elaidi İlkbahar/Yaz 2015 koleksiyonları gün boyunca birbirini takip etti.Daha önce Diane von Furstenberg'in baş desen tasarımcılığını üstlenen Nazlı Soylu'nun kurduğu Lady Faith by Nazlı Soylu, tasarımcının kendi çizdiği tabloların desenlerinden oluşan tasarımlarla yine renkli bir dünya sundu. 6 farklı tanrıçanın enerjisinden ilham alan koleksiyon için ünlü makyaj sanatçısı Carolina Pettersson, dişiliği ön plana alan bir makyaj tasarladı ve bu makyaj sunum öncesi kuliste modellere uygulandı.MBFWI kapsamında etkinlik boyunca Antrepo 3 alanının dışında sergilenen Mercedes-Benz CLS, dört kapılı bir coupé olarak yeni bir model türünün ilk örneği. Dinamizm ve büyük ölçüler, güç ve zarafet, estetik ve işlevsellik gibi ilk bakışta birbirine ters düşen kavramları bir araya getiren tasarımıyla Mercedes-Benz CLS, moda dünyasına göz kırpıyor.Amsterdam merkezli Ready to Fish by Ilja, MBFWI kapsamında koleksiyonunu sergileyen ilk yabancı marka olarak dikkatleri üzerine topluyor. Ready to Fish by Ilja İlkbahar/Yaz 2015 koleksiyonu ilhamını hareketli sanattan alıyor ve kinetik heykellerde görülen, yerçekimi ile ağırlıksızlık arasındaki ilişki tasarım sürecinin dayanak noktasını oluşturuyor.Türkiye'yi dünyada başarıyla temsil eden ve Harvey Nichols'dan Bloomingdales'e dünyanın en prestijli noktalarında ürünlerini konumlandıran İstanbul merkezli lüks spor giyim markası Les Benjamins, ilk defilesiyle MBFWI'nin dördüncü gününe damgasını vurdu. Hande Doğandemir, Atiye, Gökhan Özoğuz, Cansel Elçin, Meltem Cumbul gibi isimlerin ön sıradan izlediği defilede, Elif ve Ayşe Boyner ile Melisa Tapan podyumda yürüdüler.