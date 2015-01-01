Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'un dördüncü sezonu başladı.

Modayla dopdolu geçecek 5 gün boyunca marka ve tasarımcılar İlkbahar/Yaz 2015 koleksiyonlarını sektörün önde gelen oyuncularına sunmanın heyecanını yaşayacaklar. Etkinlik programında defile ve sunumlar haricinde atölye çalışmaları, moda sohbetleri ve renkli partiler dikkat çekiyor.Günümüz toplumunun tüketim bağımlılığına eleştirel yaklaşımını, 90'lı yılların öncü trendlerinden skate punk esintili desenler, alışveriş torbaları ve renk patlamalarıyla öne çıkan koleksiyonuna yansıtan DB Berdan, özellikle müzik seçimleriyle günün en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.MBFWI, Antrepo 3'teki yolculuğunu bu sezon da sürdürüyor. İstanbul'un en stil sahibi semtlerinden biri olarak öne çıkan Karaköy'de bulunan Antrepo 3, üstün bir prodüksiyon ile dünya standartlarında bir moda haftası deneyimi sunuyor.15 Ekim Çarşamba günü Mercedes-Benz'in desteğiyle "Mercedes-Benz presents Maid in Love" defilesini Antrepo 3'te sunacak olan genç ve başarılı tasarımcı Hande Çokrak, MBFWI'nin ilk gününde tasarımcıların defile ve sunumlarını yakından takip etti. Aralarda Mercedes-Benz Lounge'da vakit geçirmeyi tercih eden Çokrak, haftanın yoğun temposuna rağmen enerjisiyle "Mercedes-Benz presents Maid in Love" defilesine hazır olduğunun sinyallerini verdi.Yeni Mercedes-Benz S-Serisi Coupé, iddialı tasarımı, zengin donanımı ve zarif sportifliğiyle modern lüks ile son teknolojiyi bir araya getiriyor. Moda severlerin etkinlik süresince belirgin dış hatları ile benzersiz bir tasarım estetiği sunan S-Serisi Coupé'yi keşfetme fırsatı bulacaklarını belirten Mercedes-Benz Otomobil Grubu Pazarlama ve Satış Türkiye Müdürü Şükrü Bekdikhan, etkinliğin ilk günü Antrepo 3'ü ziyaret etti.