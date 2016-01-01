Küba, tahta bacaklar ve çiçekler!





Yazı: Aslıhan Severİngiliz moda tasarımcısı Stella McCartney, 2016 ilkbahar-yaz koleksiyonunu New York’ta sergiledi. McCartney’nin defilesine Amber Valletta, Alica Keys, Cara Delevingne, Miranda Kerr ve Liv Tyler gibi ünlü isimler katıldı. Teması Küba olan partide, tahta bacaklar ve Latin dansçılarla çok eğlenceli bir ortam yaratıldı. Modeller de defileye dansçılar ve tahta bacaklar arasında çıktı. Koleksiyonun çoğu parçası tabii ki McCartney’nin çiçek tutkusunu yansıtıyordu. Fakat bu sefer tasarımcı bu çiçek desenlerini elbise üzerinde değil, takımlar üzerinde kullandı ve yine farkını ortaya koydu.