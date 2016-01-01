Mercedes-Benz Celebrates Mehtap Elaidi defilesi Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul Sonbahar /Kış 2016 sezonu kapsamında gerçekleşti.

Mercedes-Benz bu sezon mesleğinde 15 yılı geride bırakan başarılı tasarımcı ve Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Mehtap Elaidi'yi destekleyerek defilesini "Mercedes-Benz celebrates Mehtap Elaidi" ismiyle sundu.

Tasarımcının "Claim Your White" isimli Sonbahar/Kış 2016 koleksiyonu, tarihe izini bırakan kadınların tavırlarından esinlenerek maskülen unsurları dar kalıplar, grafik detaylar ve canlı renklerle harmanlıyor ve alışılmışın dışında bir feminenlik tasviri yakalıyor. Mor ve kırmızı renkler ile başlayan koleksiyon, çizgili kumaşlarla grafik anlatımını sürdürerek mavi ve siyah geçişlerle devam etti. Kurallara kendi yorumunu katan ve haklarına sahip çıkan bir kadın profili çizen koleksiyon, tüm davetliler tarafından ayakta alkışladı.

