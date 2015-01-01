Mehtap Elaidi'den 'Spice'

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Mehtap Elaidi "Spice" adını verdiği Sonbahar/Kış 2015-2016 koleksiyonu, Mercedes Benz İstanbul Moda Haftası'nda sundu.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul Sonbahar 2015 kapsamında bu sene sektörde 15.yılını kutlayan Moda Tasarımcıları Derneği (MTD) Başkanı Mehtap Elaidi, “Spice” adını verdiği 2015 Sonbahar/Kış koleksiyonunu 19 Mart akşamı saat 20.00’de Antrepo 7’de sundu.



Mehtap Elaidi imzalı “Spice” Sonbahar/Kış 2015 – 2016 koleksiyonu, günümüz modern İstanbul’u gibi, Doğu ve Batı’yı bir araya getiren Baharat Yolundan esinleniyor. Geçtiğimiz sezon sergilediği “Celebration” adlı koleksiyonu ile büyük beğeni toplayan tasarımcı, bu defa koleksiyonu oluşturan gömleklere baharat isimleri veriyor, kimyon, tarçın, karabiber, kekik gibi farklı tatları yansıtan baharatlar, “Spice” koleksiyonunda önce beyazlara bürünüyor. Koleksiyon, tıpkı baharatların bir yemeğe kattığı tat gibi, kadınların duyularına hitap ediyor. Rengin ve dokunun gücünü silüetlerle kuvvetlendiren tasarımcı modern kadın imajına klişelerin dışında sofistike bir tanımlama getirerek beyaz gömlekleri tamamlıyor.



Kadife, saten ve organze kumaşlar, çizgili desenlerle birleşerek uzun ve bedene yakın kalıplarlarla güçlü bir kadın silüeti çiziyor. Koleksiyonun odak noktasında kullanılan kadife kumaşlar beyaz poplin gömlekler ile sonbaharı karşılıyor. Bol volan ve abartılı fır fır detayları farklı kuplarla ve yalın elbiselerle biraraya gelerek koleksiyonu oluşturuyor.



Defilede kullanılan ayakkabılar Kemal Tanca imzasını taşıyor, çantalar ise Third Design. Koleksiyon styling’ini Bengisu Gürel, koreografisini ise usta koreograf Uğurkan Erez üstleniyor. Ünlü model Özge Ulusoy’un da podyumda yürüdüğü defilenin saç tasarımı no.21 ekibine, makyaj ise MAC’ in profesyonel ekibine ait. Defile öncesi ve hazırlık açaması video hazırlıkları ise Street Style Turkey ekibine ait.



