Melie'den Braille Aşk Koleksiyonu

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Braille Aşk Kolyeleri ile sevginizi taçlandırın!

Sevgililer gününe sayılı günler kala, bazıları sevdiğine aşkını yeniden dile getirirken; kimileri de sevdiğine ilk kez aşkını ilan edecek. Aşkın, aklımızın ve bedenimizin her köşesine hakim olduğu bu günlerde ‘’Melie’nin’’ Braille Aşk Kolyeleri sevdiğiniz için en güzel armağan niteliğinde.



“Braille Aşk Kolyesi"nin ön yüzeyinde Braille alfabesi ile "Aşk" yazılıdır. Gerçek aşkın, göz ile değil ruh ile sevmek olduğunu simgeler bu özel koleksiyon.

18 ayar altın ve pırlantadan oluşan kolyenin aynı zamanda her bir parçası birbirinden farklı olan boynuz yüzey üzerine yazılı olanları da mevcut.



Braille Aşk Kolyeleri, sevdiğinize aşkınızı sıra dışı bir biçimde ifade etmenin en güzel yolu olurken, satın alacağınız kolyelerden elde edilecek olan gelirin belli bir kısmı ile de 6 Nokta Körler Vakfına bağışta bulunmuş olacaksınız.