Türkiye’nin yılda iki defa düzenlenen en önemli uluslararası moda etkinliği Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un 9. sezonu, 20-24 Mart tarihleri arasında İstiklal Caddesi'nde bulunan ve tarihi Cercle d'Orient binasını da kapsayan Grand Pera'da gerçekleşecek.

Marka ve tasarımcıların Sonbahar/Kış 2017 koleksiyonlarını sergileyecekleri hafta, İstanbul'un tarihine tanıklık eden büyüleyici mekanı, üstün bir teknik alt yapıyla buluşturarak davetlilerine alışılmışın dışında bir moda haftası deneyimi yaşatacak.



Dünya çapında sponsorluğunu üstlendiği moda haftalarının her sezonunda, Karlie Kloss, Georgia May Jagger, Tilda Swinton, Dree Hemingway, Doutzen Kroes, Natasha Poly gibi isimlerin başrolde olduğu moda kampanyaları sunan Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un dokuzuncu sezonunda "smart fortwo" ve "smart forfour" ile kendine has bir yaşam tarzını moda ruhuyla buluşturuyor. Sıradışı ve yeniliklere açık moda tutkunlarının gözdesi olmaya aday "smart fortwo" ve "smart forfour"lar ayrıca bu sezon ilk kez Mercedes-Benz Moda Haftası Araçları olarak kullanılacak ve İstanbul sokaklarında MBFWI'nin özel davetlilerini defile ve sunumlara en stil sahibi biçimde yetiştirecek.