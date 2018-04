Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 14-19 Mart 2016 tarihleri arasında Zorlu Center MBFWI Alanı’nda gerçekleşecek.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, yedinci sezonunda ilklere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Londra merkezli tasarımcı Bora Aksu, uzun yıllardan sonra yeniden Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul takviminde yer alarak Sonbahar/Kış 2016 koleksiyonunu sergilerken, Beymen Collection Murat Türkili İlkbahar/Yaz 2016 koleksiyonunu bir defile ile sunacak, Türkiye’yi uluslararası ölçekte başarıyla temsil eden DICE KAYEK ise moda filmleri ile adından söz ettiren yönetmen Marie Schuller’in yönettiği en son koleksiyon filminin gösterimini gerçekleştirecek. Her sezon desteklediği tasarımcının defilesini sunan etkinlik isim sponsoru Mercedes-Benz de, mesleğinde 15 yılı geride bırakan tasarımcı Mehtap Elaidi’nin Sonbahar/Kış 2016 koleksiyonu defilesini “Mercedes-Benz celebrates Mehtap Elaidi” ismiyle sunacak.



Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında koleksiyonlarını sergileyecek olan marka ve tasarımcılar şu şekilde: 5TH POSITION, AFFFAIR, BASHAQUES’, BEYMEN COLLECTION MURAT TÜRKİLİ, BORA AKSU, BRAND WHO, CAN YUNUS ÇETİNKAYA, CİHAN NACAR, ÇİĞDEM AKIN, DERYA AÇIKGÖZ, DB BERDAN, DICE KAYEK, DIRECT MESSAGE, MELTEM ÖZBEK, MERCEDES-BENZ CELEBRATES MEHTAP ELAIDI, MURAT AYTULUM, OUTKAST PEOPLE, ÖZLEM ERKAN, RAISSA&VANESSA, RAŞİT BAĞZIBAĞLI COUTURE, SALİH BALTA, SELMA STATE, SUDI ETUZ, ŞAFAK TOKUR, TUBA ERGİN ve ZEYNEP TOSUN.