Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul başlıyor

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Hatice Gökçe, seyahat etmeyi seven gezgin erkekler için tasarladığı “Seyyah” adlı yeni koleksiyonu ile 13-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un açılış defilesini yapacak.

Moda dünyasının merakla beklediği Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI), bu yıl 13-18 Ekim tarihleri arasında Tophane-Karaköy'deki Antrepo 3’te gerçekleştirilecek. İstanbul’un tüm dünya tarafından takip edilen bir moda kenti olma yolunda ilerlediğini gösteren Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'da moda tasarımcısı Hatice Gökçe de yer alacak. 13 Ekim Pazartesi günü saat 13.30’da açılış defilesinde yeni koleksiyonu “Seyyah” ile modaseverlerin karşısına çıkacak olan Hatice Gökçe, Seyyah-ı Âlem Evliya Çelebi’den ilham alarak oluşturduğu yeni koleksiyonu ile erkek giyiminde yepyeni rotalar açacak.