menu

close

menu

close

menu

close

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul başlıyor

Hatice Gökçe, seyahat etmeyi seven gezgin erkekler için tasarladığı “Seyyah” adlı yeni koleksiyonu ile 13-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un açılış defilesini yapacak.
Moda dünyasının merakla beklediği Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI), bu yıl 13-18 Ekim tarihleri arasında Tophane-Karaköy'deki Antrepo 3’te gerçekleştirilecek. İstanbul’un tüm dünya tarafından takip edilen bir moda kenti olma yolunda ilerlediğini gösteren Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'da moda tasarımcısı Hatice Gökçe de yer alacak. 13 Ekim Pazartesi günü saat 13.30’da açılış defilesinde yeni koleksiyonu “Seyyah” ile modaseverlerin karşısına çıkacak olan Hatice Gökçe, Seyyah-ı Âlem Evliya Çelebi’den ilham alarak oluşturduğu yeni koleksiyonu ile erkek giyiminde yepyeni rotalar açacak.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler