Mercedes Benz Fashion Week İstanbul'da koleksiyonlarını sunacak isimler kimler?

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul İlkbahar/Yaz 2016 koleksiyonları 12-17 Ekim 2015 tarihleri arasında Tarihi Bomonti Bira Fabrikası'nda gerçekleşecek. Moda dünyasının tüm önemli aktörleri tarafından heyecanla beklenen etkinliğin resmi takviminde 30'dan fazla marka ve tasarımcı dikkat çekiyor.Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında İlkbahar/Yaz 2016 koleksiyonlarını sergileyecek olan marka ve tasarımcılar arasında AFFFAIR, BASHAQUES, BELMA ÖZDEMİR, BRAND WHO, CAN YUNUS ÇETİNKAYA, ÇİĞDEM AKIN, DB BERDAN, EMRE ERDEMOĞLU, ENGELSİZ TEKSTİL, GİRAY SEPİN, GÜLÇİN ÇENGEL, HATİCE GÖKÇE, IDEA4ID, LES BENJAMINS, MERCEDES-BENZ CELEBRATES MEHTAP ELAIDI, MELTEM ÖZBEK, MERVE BAYINDIR, MURAT AYTULUM, NEW GEN BY IMA, NİYAZİ ERDOĞAN, OUTKAST PEOPLE, ÖZLEM KAYA, RAISA&VANESSA, RASHID BY RAŞİT BAĞZIBAĞLI, RED BEARD, SALİH BALTA, SELMA STATE, SUDI ETUZ, ŞAFAK TOKUR, TUBA ERGİN, ve ZEYNEP TOSUN yer alıyor.